برخورد مجلس با گرانی دارو

دکتر حسن تامینی ‌لیچایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه حدود 4 ماه است که بانک مرکزی ارز خرید داروهای خارجی را به شرکتهای واردکننده دارو پرداخت نکرده است.

موضوع گران شدن داروی "سلسپت" توسط بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی، باعث اعتراض و گلایه بیماران دیالیزی و پیوند کلیه شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، موضوع تحریم را یکی از علتهای اختصاص ندادن ارز از سوی بانک مرکزی به شرکتهای وارد کننده دارو عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی به‌علت تحریم کشورهای استکباری تحت فشار قرار گرفته و از همین رو در اختصاص ارز و اعتبار به این شرکتها با مشکل مواجه است است.

تامینی با بیان اینکه دولت به‌ ویژه وزارت بهداشت باید با اجرای سیاستهای جدید، روند خرید دارو از خارج را تغییر دهد، افزود: متاسفانه یکی دیگر از علل تامین ارز مورد نیاز برای تامین داروهای وارداتی، نپرداختن سهم وزارت بهداشت از محل درآمدهای مازاد نفتی است به طوریکه از مجموع 3 هزار میلیارد تومان تنها در حدود 300 میلیارد آن به این وزارتخانه تخصیص داده شده است.