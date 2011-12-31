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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

با حضور نماینده ولی فقیه/

مسجد قائم آل محمد در یکی از روستاهای اردبیل افتتاح شد

مسجد قائم آل محمد در یکی از روستاهای اردبیل افتتاح شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: مسجد قائم آل محمد (عج) "روستای گرجان" اردبیل با حضور نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان اردبیل پیش از ظهر شنبه در آیین بهره برداری از این طرح با بیان این که مساجد جایگاه ترویج و تبیین احکام الهی و قرآنی است، اظهار کرد: مساجد نباید مختص ماهها و روزهای خاص باشد.

 حجت الاسلام حسن عاملی افزود: مسجد باید در تمام روزها پایگاهی برای ترویج و گسترش ارزشها و مفاهیم دین اسلام در بین مردم مورد استفاده قرار گیرد.

وی ولایت مداری را از ویژگیهای بارز مردم دانست و تصریح کرد: با پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و آگاهی و بصیرت مردم، هیچ کشوری اجازه حق تجاوز و دخالت در کشورمان را به خود نمی دهد.

یاد آور می شود: مسجد قائم آل محمد(عج ) با زیربنای 800 مترمربع و با هزینه ی بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال احداث و تحویل اهالی روستای گرجان شد.

کد مطلب 1497080

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