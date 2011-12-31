به گزارش خبرگزاری مهر، عطاءالله رستگار در نشست دانشجویی "نقش دانشگاهیان در جهاد اقتصادی" که به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد کردستان، در دانشگاه علمی کاربردی برگزار شد، اظهار داشت: اولین اقدام مناسب و مهم در راستای توسعه اقتصادی این است، که دانشگاه باید ادبیات اقتصادی را اصلاح کند و آن را به سمت استفاده از واژه‌های دینی و اسلامی سوق دهد.

وی با تاکید بر اینکه ادبیات و نوع رفتار جهت ‌گیری‌ها را مشخص می ‌کند، افزود: بر اساس ادبیات غربی، واژه توسعه اقتصادی علاوه بر نکات مثبت دارای بار منفی زیادی است و بر همین اساس دانشگاهیان باید تمام تلاش خود را در راستای بومی کردن و دینی شدن این واژه به کار گیرند.

رستگار با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان این استان، بیان کرد: تغییر و تحول در زمینه اصطلاحات و ادبیات اقتصادی باید از سطح دانشگاه‌ها و بین دانشجویان آغاز شود تا زمینه برای گسترش آنها در سطح جامعه فراهم شود.

وی در ادامه به کارگیری و جایگزین شدن واژه‌های دین‌ گرایانه به جای واژه‌های مادی‌گرایی را توسط دانشگاهیان امری ضروری در این راستا عنوان کرد و افزود: بعضی از اصطلاحات فقط جنبه دنیاگرایانه دارد و بر همین اساس باید واژه‌های معنوی در این زمینه بیشتر رایج شوند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان با اشاره به تاثیر مستقیم اعتقاد به آخرت بر توسعه اقتصادی، در کشورهای اسلامی بیان کرد: مدیریت نقدینگی باید در اختیار کسی باشد که دارای بصیرت اقتصادی است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه فرمول دینی، حوزوی و دانشگاهی باید در زمینه توسعه اقتصادی تقویت شود، یادآور شد: گسترش وحدت حوزه و دانشگاه از مهمترین عوامل موثر بر توسعه جهاد اقتصادی در کشور است.