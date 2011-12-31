تاکید وزیر خارجه تایلند برحل مناقشه مرزی و طرحهای مشترک دریایی با کامبوج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی تایلند (تنا)، وزیرامور خارجه تایلند پس از گفت و گو با نخست وزیر کامبوج این مطلب را اعلام و فضای مذاکرات را بسیار دوستانه توصیف کرد.

وزیر امور خارجه تایلند به رابطه نزدیک و دوستی ویژه نخست وزیر کامبوج با "تاکسین شیناواترا" نخست وزیر مخلوع تایلند اشاره کرد و گفت: کامبوج خواستار همکاری بیشتر با تایلند در زمینه های مختلف اقتصادی، بازرگانی و گردشگری شده است.

"سوراپانگ" ابراز امیدواری کرد با توسعه روابط دوستانه میان دو کشور، حل مناقشه مرزی در منطقه معبد "پریه ویهار" و توسعه مشترک منطقه 26 هزار کیلومتر مربعی غنی از نفت و گاز در خلیج تایلند با سرعت بیشتری انجام شود.

نخست وزیر کامبوج پیش از این بارها نسبت به توسعه روابط میان دو کشورپس ازبرگزاری انتخابات و به قدرت رسیدن حزب "پیو تای" و نخست وزیری "یینگ لاک شیناوارتا" خواهر نخست وزیر مخلوع و فراری تایلند ابراز امیدواری کرده و فعالیت دولت جدید در تایلند را فصل تازه ای برای ارتباط میان دو کشور اعلام کرده است.