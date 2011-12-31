به گزارش خبرگزاری مهر، ویژهنامه «ساحت بیداری» ضمن گفتگو با شخصیتهایی چون علیاکبر ولایتی، سیدیحیی (رحیم) صفوی، محمدباقر خرمشاد، رامین مهمانپرست، غلامعلی حداد عادل، علاءالدین بروجردی، ابراهیم جعفری (نخست وزیر سابق عراق)، سیداحمد علمالهدی، حسین شیخالاسلام، داود فیرحی، احمد مبلغی، محمدحسین صفارهرندی، سیدمحسن حکیم، محمد صادقالحسینی، حسین همدانی و ... در مقالاتی به قلم منوچهر متکی، محمدرضا دهشیری، رضا امیری مقدم، حسین امیر عبدالهیان، ابراهیم متقی، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، غضنفر رکنآبادی، حسین علایی، محمد خوشچهره، محمدصادق کوشکی، عماد افروغ، حسین رویوران، حسن هانیزاده، غلامعلی خوشرو، محمدعلی مهتدی، مهدی فضایلی، محمد اکرمینیا، الهام امینزاده، مراد عنادی، امیر موسوی و ... به بررسی ابعاد مختلف بیداری اسلامی میپردازد.
این ویژهنامه در 11 بخش که سرفصلهای آن براساس مفاهیم برگرفته از کلام رهبر انقلاب در جریان بیداری اسلامی اتخاذ شده است، ابعاد مختلف موج بیداری اسلامی را از ماهیت و ریشههای این حرکت تا مختصات و پیامدهای آن مورد بررسی قرار میدهد.
این سرفصلها عبارتند از: گفتمان، ماهیت و مختصات بیداری اسلامی، بازتاب انقلاب اسلامی، بیداری امت اسلامی، قطب قدرتمند اسلامی، جبهه مقاومت و بیداری اسلامی، نقش رهبری در بیداری اسلامی و نقش جریانهای مختلف، مداخلات خارجی و رسانهها در جریان بیداری اسلامی.
ویژه نامه «ساحت بیداری» در 244 صفحه با قیمت 2000 تومان از مراکز فروش جراید قابل تهیه است.
