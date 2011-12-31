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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۲۷

محمدی درگفتگو با مهر مطرح کرد:

شانس زیاد شیراز برای میزبانی فینال جام حذفی/ تغییر زمان دیدار نهایی

شانس زیاد شیراز برای میزبانی فینال جام حذفی/ تغییر زمان دیدار نهایی

رئیس سازمان لیگ برتر ضمن اعلام تغییر زمان دیدار نهایی جام حذفی گفت: به احتمال فراوان فینال جام حذفی در یکی از دو شهر اصفهان یا شیراز برگزار می‌شود اما شانس شیراز برای میزبانی بیشتر است.

عزیزالله محمدی در خصوص تاریخ و محل برگزاری فینال جام حذفی به خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که قبلا اعلام شده بود بازی فینال برخلاف سال‌های گذشته به صورت تک بازی برگزار می‌شود. اگر استقلال فینالیست نمی‌شد دیدار فینال جام حذفی را در ورزشگاه آزادی برگزار می‌کردیم اما با توجه به اینکه یکی از دو تیم فینالیست تهرانی است این بازی را در یک شهر بیطرف برگزار خواهیم کرد.

وی در همین خصوص افزود: تیم استقلال در همه شهرهای ایران هوادار دارد و ما در نظر داریم برای آنکه هواداران بوشهری نیز بتوانند در بازی فینال راحت‌تر حضور پیدا کنند با توجه بعد مسافت، این بازی را در شهری نزدیک به استان بوشهر برگزار کنیم. از این رو یکی از دو شهر اصفهان یا شیراز کاندیدای برگزاری بازی فینال جام حذفی خواهند بود که شانس شیراز برای میزبانی بازی فینال بیشتر است.

رئیس سازمان لیگ برتر با اعلام اینکه تا وسط هفته جاری تاریخ و محل دقیق بازی فینال جام حذفی مشخص و اعلام می شود، اظهار داشت: تاریخ فینال جام حذفی نیز 14 بهمن نیست و در یک بازه زمانی یک ماهه بین اواخر دی‌ماه تا اواخر بهمن‌ماه تعیین و اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1497086

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