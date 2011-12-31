آغاز اجرای قانون جدید خدمت وظیفه عمومی از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، قانون جدید خدمت وظیفه عمومی از صبح امروز اجرایی شد. براین اساس مواد اصلاح شده این قانون پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید فرمانده معظم کل قوا از امروز اجرایی می شود. البته برخی از قوانین هنوز نیازمند تائید رهبر معظم انقلاب است.

براساس قانون جدید سن معافیت تحصیلی دانش آموزان از 24 سال به 20 سال کاهش پیدا کرده است.. همچنین تا مشخص شدن وضعیت خدمت سربازی مشمولان حق دریافت هیچ گونه وام بانکی را ندارند.

این در حالی است که در قانون جدید معافیت دوبرادری ومعافیت تنها فرزند ذکور پدر بالای 60 سال حذف شده است. همچنین مشمولان غایب در صورت عدم معرفی خود و دستگیری علاوه بر اضافه خدمت به مراجع قضائی نیروهای مسلح معرفی می شوند.

