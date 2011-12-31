مراکز و بناهای خیابان ولیعصر اجازه تغییر کاربری ندارند

احمد محیط طباطبایی عضو شورای ثبت میراث فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: حریم خیابان ولیعصر به زودی مشخص می شود چرا که در حریم این خیابان فضاهای فرهنگی بسیاری وجود دارد.

وی با بیان اینکه 17 کیلومتر از خیابان ولیعصر با پوسته اش به ثبت ملی رسید گفت: این خیابان ثبت کیفی شده است.

این تهران شناس ادامه داد: پس از ثبت ملی خیابان ولیعصر رستوران ها مانند رستوران حاتم، حاج نایب و ...، سینماهایی مانند استقلال و ...، تئاتر شهر، بانک ها و مراکزی که به عنوان خاطره از سالها پیش در کنار این خیابان قرار گرفته اند باید به همان صورت باقی بمانند و شهرداری تهران نیز خود را موظف بداند که اجازه تغییر در هیچیک از این المان ها را ندهد.

محیط طباطبایی بیان کرد: فضاهای زیست محیطی و تغییرات به وجود آمده این خیابان از این پس باید به صورت دقیق بررسی شود.

وی گفت: برخی از ساخت و سازها مانند ساخت برجها و تغییر کاربری ساختمانها، قبل از ثبت شدن این خیابان انجام شده است بنابراین دیگر نمی توان برای آن کاری انجام داد.

وی گفت: باید بررسی شود که آیا پوشش جوی ولیعصر در اطراف درختها مناسب هست یا خیر. مهمتر از آن اینکه نباید هیچ مشکلی برای درختان این خیابان بوجود بیاید، چرا که درختان این خیابان تمام زیبایی آن هستند و هر گونه مشکلی که برای درختان آن بوجود بیاید به معنای از بین رفتن زیبایی خیابان است.

رئیس کمیته ملی موزه های ایران (ICOM) تصریح کرد: سازمان زیباسازی شهرداری و میراث فرهنگی به صورت مشترک خواهان ثبت خیابان ولیعصر در فهرست میراث ملی بودند به همین دلیل تلاش این دو نهاد باعث شد تا این پرونده کامل و برای ثبت به همایش ثبت میراث فرهنگی ارائه شود.