جزئیات تعهدات در کنکور دستیاری اعلام شد/ تعهد 3برابری در مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان تا 30 دی ماه فرصت دارند در آزمون دستیاری سال 91 ثبت نام کنند. آزمون در روز 31 فروردین ماه 91 برگزار می شود.

میزان تعهدات پذیرفته شدگان در دوره دستیاری از سوی شورای آموزش پزشکی و تخصصی، اعلام شده است و بر اساس آن از پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه مازاد مناطق محروم، جهت پوشش مناطق محروم، تعهد خاص به میزان 3 برابر مدت آموزش، به نفع دانشگاههای علوم پزشکی مناطق محروم و نیازمند اخذ می شود.

از سایر پذیرفته شدگان آزمون ورود ی دستیاری توسط دانشگاههای علوم پزشکی تعهد عام به میزان حداکثر 2 برابر مدت تحصیل به نفع وزارت بهداشت اخذ می شود. این مدت با توجه به سایر مقررات مربوطه و ضریب منطقه ای که از سوی معاونت درمان تعیین می شود، متغیر است.

پذیرفته شدگان با استفاده از مزایای سهمیه مازاد مناطق محروم، پس از فراغت از تحصیل فقط در حوزه مناطق محروم و یا نیازمند تعیین شده حق فعالیت درمانی و یا آموزشی خواهند داشت و در خارج از منطقه مربوطه حق فعالیت تخصصی در رشته تحصیلی خود را تا پایان دوره تعهد ندارند.

چنانچه پذیرفتهشدگان در سهمیه مازاد مناطق محروم، دارای سوابق خدمت در مناطق محروم باشند، سابقه خدماتی آنها حداکثر تا سقف 5 سال به صورت روز شمار قابل محاسبه و کسر از سنوات تعهد خاص این گروه از پذیرفته شدگان است. تعیین محل خدمت پذیرفته شدگان پس از فارغ التحصیلی به عهده وزارت بهداشت است.

پذیرفته شدگانی که با ماموریت آموزشی از وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها برای ادامه تحصیل به رشته های تخصصی وارد می شوند، ملزم به سپردن تعهد محضری خاص به محل استخدام خود هستند.