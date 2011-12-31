«زود برو، دیر برگرد!» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده این کتاب، فردریک اُدونروز که با نام مستعار «فرد وارگاس» شناخته میشود یکی از سرشناسترین پلیسینویسان امروز جهان است. ادونروز دکترای تاریخ دارد و در مرکز تحقیقات علمی فرانسه اشتغال دارد. وی در کاوشهای باستانشناسی فعالیت داشته و در رشته جانورشناسی باستانی از افراد صاحب نام است. رساله دکترای او درباره طاعون در قرون وسطی است که در رمان «زود برو دیر برگرد!» نیز از اطلاعاتش در این زمینه بهره برده است.
فرد وارگاس از سال 1986 تا امروز با آثار متعدد مکتوبش، جایگاه ویژهای در میان نویسندگان فرانسوی برای خود ساخته است. این نویسنده سالهاست در فهرست 10 رماننویس برتر روزنامه فیگارو قرار دارد و شمارگان آثارش از سال 2008 تا 2010 از مرز 2 میلیون نسخه فراتر رفته است.
کتاب «زود برو، دیر برگرد!» نخستین اثر از فرد وارگاس است که به فارسی ترجمه و منتشر میشود. این رمان تاکنون جوایز ادبی متعددی را برای این نویسنده به ارمغان آورده است. جایزه بزرگ خوانندگان مجله اِل در سال 2002، جایزه کتابفروشان فرانسه در سال 2002، جایزه بهترین رمان فرانسوی زبان (سال 2002) و جایزه آلمانی بهترین رمان پلیسی در سال 2004 نمونه جوایزی هستند که این رمان برنده شده است.
در ابتدای این رمان 368 صفحهای، هر روز اعلامیههایی با نثری قدیمی، معماگونه و دوپهلو در محلهای کارگری پیدا میشوند که رفتهرفته صراحت یافته و در آخر به هشدارهایی هراسناک مبدل میشوند. هشدارهایی در مورد شیوع بیماری سیاه (طاعون) در شهر پاریس! با پیدا شدن اولین جسد برهنه و سیاه شده در کنار خیابان و نقش بستن علامتی طلسمگونه بر در برخی از خانهها موضوع جدی میشود و پای ژان باتیست آدامسبرگ، سربازرس پلیس و همکارانش به میان میآید. کشف رمز پیامها و حل معمای پیچیده قتلهایی که پیاپی به وقوع میپیوندد به درازا میانجامد. در حالی که خبرهای رسانهها در کمترین زمانی شهر را به هیجان میآورد، عقلانیت عموم رو به زوال میگذارد و علامت طلسم مصونیتبخش بر درهای تعداد هرچه بیشتری از خانهها دیده میشود و کار تحقیق را برای پلیس دشوارتر میکند.
«زود برو، دیر برگرد» با نام اصلی Have Mercy On Us All در سال 2001 منتشر شد و برای اولین بار در سال 2003 به انگلیسی ترجمه شد. در سال 2007 هم یک فیلم سینمایی با اقتباس از این رمان ساخته شد.
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