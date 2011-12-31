لاوروف: ناتو نباید تبدیل به "جراح جهان"شود/ لزوم توجه به نگرانی های روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی لاوروف در مقاله‌ای که از "سالنامه دیپلماتیک" وزارت خارجه روسیه منتشر شده، می نویسد : تمایل برخی سیاستمداران برای تبدیل حوادث لیبی به الگوی عمل در دیگر کشورها سبب می شود برای روسیه پرسشهایی مطرح شود. مایل نیستیم فکر کنیم که قرار است سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به جراح جهانی تبدیل شود که سعی دارد در مناطقی که در آنها درگیریهای داخلی بغرنجی بروز می کند به دخالت رادیکال بپردازد.

در ادامه مقاله آمده است : برخی سیاستمداران عقیده دارند که حتی به ظاهر برای دخالت نظامی حتی دریافت اختیارات مربوطه از شورای امنیت سازمان ملل متحد هم ضرورت ندارد. این تعبیر افکار مربوط به "مسئولیت دفاعی" که ضمناً از طرف سازمان ملل به عنوان نظریه تمام عیار تأیید نشده سبب می شود بخشی از اپوزیسیون کشورهای دستخوش بحران به حمایت نظامی از خارج امید بندد.



لاوروف نوشته است : در سال گذشته روابط بین‌المللی وارد مرحله پرتلاطم شد و در این رابطه به موج انقلابها و اغتشاشات گسترده در خاورمیانه، و بحرانهایی در بازارهای مالی جهانی و مسئله بدهی اعضای اتحادیه اروپا بروز کرد. این اوضاع جهان حاکی از ضرورت شکل دادن به سیستم منعطف‌تر و موزون‌تر روابط بین‌المللی و خودداری از فشار قهرآمیز و اعمال مجازاتهای یکجانبه در تنظیم هر درگیری اعم از رویارویی حکومت و اپوزیسیون در جهان عرب یا اوضاع مربوط به برنامه هسته ای ایران است.



وزیر امور خارجه روسیه در ادامه به روابط آمریکا و روسیه اشاره می کند و دراین باره می نویسد: سرعت حرکت در این راه به طور مستقیم به تنظیم مسائل بغرنج دستور کار روسیه و آمریکا چون استقرار پوتین آمریکا در اروپا بستگی دارد و خودداری ناتو از دادن ضمانت حقوقی جهت گیری نداشتن پدافند ضد موشکی علیه توان راهبردی روسیه از انتقال طرفین به کیفیت نوین روابط جلوگیری می کند.



لاوروف می نویسد: "هیچ توهمی نباید در کار باشد: اگر نگرانی‌های روسیه در نظر گرفته نشود روسیه اقدامات متقابل متناسبی بر اساس روند امور در هر مرحله از تحقق رویکرد مرحله به مرحله آمریکا در زمینه پدافند ضد موشکی اتخاذ می کند. منفعت اصلی ما حفظ ثبات راهبردی در شرایط ساخت پدافند ضد موشکی است".



وزیر امور خارجه روسیه ضمناً ابراز اطمینان می کند که روسیه و ناتو هنوز برای پیدا کردن راه حل مورد قبول طرفین وقت دارند.