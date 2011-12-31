انقلاب اسلامی ایران الگوی ملتهای جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان افزود: جمهوری اسلامی و انقلاب ایران در دهه فجر شروع و در سالهای اخیر همزمان با سالگرد این ایام نیزبه جهان صادر شده زیرا انقلاب اسلامی ایران در حال حاضر الگوی تمامی ملتهایی است که علیه مستبدان خود قیام کردند.

فرماندار شهرستان آق قلا همچنین به حماسه 9 دی 88 اشاره کرد و اظهارداشت: تبیین صحیح این افتخار بزرگ زمینه ساز ماندگاری آن را بیش از پیش فراهم می کند زیرا مردم در این روز با ایمان و اعتقاد به ولایت فقیه رسوایی دیگر برای مستکبران و دست نشاندگان آنها رقم زدند.

وی اضافه کرد: فتنه 88 یک رخداد سطحی نبود بلکه یک طراحی پیچیده بود که توسط دشمن بر علیه انقلاب اسلامی اجرا شد ولی با همراهی مردم در حماسه 9 دی و تدابیر مقام معظم رهبری خنثی شد.

فرماندار با اشاره به اینکه همواره از روز 9 دی با نام روز بصیرت یاد می شود، اضافه کرد: روز 9 دی ماه روز تجدید میثاق با ولایت و آرمانهای امام راحل است که مردم با حضور گسترده در این حماسه عملا از نظام ، انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری دفاع کردند.

کر وظیفه کنونی مدیران و آحاد مردم در ایام الله دهه فجر را حول چهار محور دانست و گفت: ترویج آرمانهای انقلاب اسلامی بر اساس رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، پاسداری از هویت ایرانی، اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی و تلاش برای اعتلای آن، افزایش امید و نشاط اجتماعی در جامعه و تقویت وحدت و وفاق ملی حول محور ولایت با حضور حداکثری در انتخابات از محورهاست.



کر اضافه کرد: در حال حاضر دشمن تلاش می کند تا با ترفندهای مختلف ضعفهای نظام را برجسته و نقاط قوت ما را کمرنگ کند.

وی افزود: وظیفه مدیران است تا با انعکاس توانمندیهی و عملکرد خود در مقابل این ترفند دشمن مقابله کنند و با ایجاد روحیه تلاش و امید در جامعه به خصوص در ایام الله دهه فجر نقش برجسته ای ایفا کنند.



وی در ادامه با اشاره به غنیمت گرفتن هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکا توسط سیستم پدافندی و الکترونیکی نیروهای مسلح ایران، بیان داشت: این اقدام مقتدرانه ایران، بازتاب وسیعی در رسانه‌های جهان داشت و به جهانیان ثابت کرد که ایران در تمام زمینه ها به توانمندی رسیده است.

حاجی گلدی کر در ادامه جلسه با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری انتخابات و مشارکت جدی مردم در تعیین سرنوشت خود یکی از ویژگی‌های مردم سالاری دینی انقلاب اسلامی است.