تعیین تاریخ برگزاری انتخابات مجلس میانمار/ نخستین حضور آنگ سان سوچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، کمیسیون انتخابات میانمار با اعلام این خبر از رادیوی ملی این کشور اعلام کرد که ارایه جزییات بیشتر در خصوص نحوه برگزاری این انتخابات از طریق روزنامه ها منتشر خواهد شد.

این انتخابات پس از انجام اصلاحات سیاسی در میانمار برای استقرار دموکراسی و حضور حزب "لیگ ملی دموکراسی" به رهبری آنگ سان سوچی حائز اهمیت است.

هر چند شرکت کنندگان در این دوره از انتخابات برای کسب 48 کرسی مجلس با یکدیگر رقابت می کنند و اکثریت مجلس در اختیار نظامیان و احزاب همبستگی و توسعه که توسط نظامیان سابق شکل گرفته قرار دارد اما موفقیت مخالفان دولت برای ورود به مجلس از اهمیت بالایی برخوردار است.

تغییرات سیاسی در کشور میانمار مورد توجه بسیاری از کشورها ست به طوری که در ماه گذشته وزیر امور خارجه آمریکا ، ژاپن و اندونزی و نخست وزیر تایلند به این کشور سفر کرده و ضمن دیدارهای رسمی خود با رهبر مخالفان دولت میانمار نیز دیدار و گفت و گو کردند.