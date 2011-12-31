آمریکا بر سر دوراهی پذیرش یا عدم پذیرش دیکتاتور یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در مطلبی نوشت: گویا آمریکا این آمادگی را دارد که به دیکتاتور برکنار شده یمن اجازه ورود به کشورش را بدهد. علی عبدالله صالح چند ماه پیش به واسطه حمله مخالفان مجروح شد، اما حالا این پرسش مطرح است که آیا وی برای معالجه به آمریکا می رود؟ یا در پس این اقدام آمریکا مسائل دیگری نهفته است؟

زوددویچه در ادامه خاطر نشان کرد که چنین تصمیمی ممکن است صلح را در یمن حاکم کند، اما می تواند باعث ایجاد شورشها و اعتراضات جدیدی در این کشور شود. حکومت آمریکا در نظر دارد که دیکتاتور مخلوع یمن را به منظور معالجات پزشکی بپذیرد.

به نوشته نیویورک تایمز و بنابر اعلام برخی کارکنان حکومت آمریکا واشنگتن در حال حاضر آمادگی خود را برای چنین اقدای اعلام کرده و صالح می تواند در هفته آینده به بیمارستانی در نیویورک به منظور معالجه منتقل شود.

زوددویچه در ادامه نوشت: اما سخنگوی کاخ سفید در سه شنبه گذشته این خبر را تکذیب و اعلام کرد که گزارشهای ابتدایی مبنی بر اینکه آمریکا اجازه سفر صالح به کشورش را داده حقیقت ندارد. اما حکومت آمریکا درخواست صالح برای دریافت ویزا به منظور سفر به آمریکا را بررسی می کند.

در ادامه این مطلب آمده است: صالح که مدت 33 سال در کشور یمن حکومت کرد چند ماه پیش به واسطه حمله مخالفان دچار سوختگی شدید شد و برای درمان به عربستان سعودی رفت و بعد از آن به کشور خود بازگشت. وی بعد از ماهها مبارزات خونین و تحت فشارهای بین المللی بالاخره قدرت را واگذار کرد.

در آن زمان حدسهایی در این باره زده می شد که صالح می تواند به آمریکا تبعید شود، اما رئیس جمهوری آمریکا در پایان هفته گذشته تاکید کرد که صالح تنها برای انجام معالجات پزشکی ویزای سفر به آمریکا را دریافت خواهد کرد. این در حالی است که دیکتاتور یمن در همان روز در حضور رسانه ها اعلام کرد که من به ایالات متحده خواهم رفت اما نه برای معالجه و درمان، حال من خوب است.

زوددویچه در ادامه نوشت: به این ترتیب آمریکا در چالش بزرگ و بر سر دوراهی سختی قرار گرفته است. عبدالله صالح یک متحد قدیمی در زمینه به اصطلاح مبارزه با تروریسم برای آمریکا محسوب می شود. از نظر برخی از بررسی کنندگان اینکه وی به آمریکا سفر کند بهتر از این است که به عربستان سعودی تبعید شود.

اما این برداشت انقلابیون که آمریکا با این اقدام خود می خواهد امنیت دیکتاتور را تضمین کند می تواند شرایط در یمن را متشنج تر کند. البته صالح قدرت را به معاونش واگذار کرده و در ضمن وی در برابر این واگذاری قدرت مصونیت قضائی خود و خانواده اش را درخواست کرده است. این در حالی است که بسیاری از معترضان یمنی خواهان محاکمه عبدالله صالح می باشند. چرا که در یازده ماه گذشته تقریبا حدود 1000 معترض یمنی به دست نیروهای امنیتی حکومت صالح کشته شدند.

در چنین شرایطی پذیرش صالح از طرف آمریکا می تواند در بین معترضان یمنی این طور برداشت شود که آمریکا می خواهد از حزب دیکتاتور یمن دفاع کند که به وجود آمدن چنین برداشتی در بین معترضان در علاقه کاخ سفید نمی باشد.

زوددویچه در پایان این مطلب نوشت: در سال 1979 نیز آمریکا دیکتاتور ایران محمد رضا پهلوی را پناه داد که بعد از این اقدام ایالات متحده، ایرانیها به سفارت آمریکا در تهران هجوم بردند و این سفارت تا به امروز همچنان بسته باقی مانده است.