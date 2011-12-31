42 عضو هیئت بازرسی در شهرستانهای کرمانشاه انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی گفت: فعالیت هیئت های نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده و دبیرخانه ستاد و هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه در ساختمان معاونت عمرانی استانداری مستقر است.
رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان کرمانشاه افزود: این دبیرخانه آماده دریافت اخبار مردم در خصوص تخلفات انتخاباتی دواطلبان شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
حجت الاسلام آفتابی تاکید کرد: 42 نفر اعضای هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه در 14 شهرستان انتخاب شدهاند و به طور جدی مشغول فعالیت هستند.
رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه گفت: از جمله فعالیتهای هیئت بازرسی انتخابات تهیه گزارش از تبلیغات پیش از موعد، شیوهها و ترفندهای به کار گرفته شده از سوی دواطلبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.
آفتابی تصریح کرد: همچنین نظارت بر روند فعالیت مسئولان اجرایی دخیل در انتخابات، ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در این امر و بررسی سوء استفاده از امکانات مالی و اداری دستگاهها در صورت وقوع از دیگر فعالیتهای هیئت بازرسی انتخابات استان خواهد بود.
رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان کرمانشاه از سایتهای خبری و نشریات استانی خواست از تبلیغات زود هنگام برای نامزدهای انتخابات پرهیز کنند و برای حضور گسترده مردم در عرصه انتخابات مقدمات لازم را فراهم کنند.
حجت الاسلام آفتابی در پایان گفت: این هیئت هرگونه تخلف را سریعاً به وزارت کشور گزارش خواهد کرد، لذا دواطلبان انتخابات و همه دستاندرکاران که در امر برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس دخیل هستند باید با رعایت کامل قانون به برپایی هر چه باشکوهتر انتخابات با حضور حداکثری مردم کمک کنند.
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