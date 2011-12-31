  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۱۶

حجت الاسلام آفتابی:

42 عضو هیئت بازرسی در شهرستانهای کرمانشاه انتخاب شدند

42 عضو هیئت بازرسی در شهرستانهای کرمانشاه انتخاب شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: 42 نفر اعضای هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه در 14 شهرستان انتخاب شده‌اند و به طور جدی مشغول فعالیت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی گفت: فعالیت هیئت های نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده و دبیرخانه ستاد و هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه در ساختمان معاونت عمرانی استانداری مستقر است.

رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان کرمانشاه افزود: این دبیرخانه آماده دریافت اخبار مردم در خصوص تخلفات انتخاباتی دواطلبان شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

حجت الاسلام آفتابی تاکید کرد: 42 نفر اعضای هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه در 14 شهرستان انتخاب شده‌اند و به طور جدی مشغول فعالیت هستند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه گفت: از جمله فعالیت‌های هیئت بازرسی انتخابات تهیه گزارش از تبلیغات پیش از موعد‌، شیوه‌ها و ترفندهای به کار گرفته شده از سوی دواطلبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

آفتابی تصریح کرد: همچنین نظارت بر روند فعالیت مسئولان اجرایی دخیل در انتخابات، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این امر و بررسی سوء استفاده از امکانات مالی و اداری دستگاه‌ها در صورت وقوع از دیگر فعالیت‌های هیئت بازرسی انتخابات استان خواهد بود.

رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان کرمانشاه از سایتهای خبری و نشریات استانی خواست از تبلیغات زود هنگام برای نامزدهای انتخابات پرهیز کنند و برای حضور گسترده مردم در عرصه انتخابات مقدمات لازم را فراهم کنند.

حجت الاسلام آفتابی در پایان گفت: این هیئت هرگونه تخلف را سریعاً به وزارت کشور گزارش خواهد کرد، لذا دواطلبان انتخابات و همه دست‌اندرکاران که در امر برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس دخیل هستند باید با رعایت کامل قانون به برپایی هر چه باشکوه‌تر انتخابات با حضور حداکثری مردم کمک کنند.

کد مطلب 1497103

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها