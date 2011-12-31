هیئت بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس در قزوین تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این هیئت به ریاست عباسعلی درافشانی و به منظور کنترل حسن جریان انتخابات تشکیل شده و آماده دریافت گزارشات مربوط به وقوع تخلفات انتخاباتی و مواردی که موجب مخدوش شدن حسن جریان آن است می باشد.

علاوه بر درافشانی که ریاست این هیئت را بر عهده دارد غلامحسین اسلامی صدر به عنوان دبیر، محمد رضا صفری، حمزه محمدی و سید مرتضی خضری نیز به عنوان اعضاء این هیئت منصوب و معرفی شده اند.

بنابراین گزارش مردم می توانند گزارش های خود را از طریق شماره تلفن های 3682890 و 3682891 و همچنین شماره نمابر 3682941 و 3682891 به اعضاء هیئتت بازرسی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان قزوین اعلام و ارسال کنند.



