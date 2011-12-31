مرکز تحقیقات فقهی پزشکی قانونی در قم راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شجاعی در مراسم اختتامیه سومین همایش سراسری طب و قضا که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد اظهار کرد: راه اندازی این مرکز و قرارگرفتن آن در شهر قم می‌تواند پل ارتباطی میان مرکز تحقیقات قم، مراکز تحقیقات حوزه علمیه، مراجع و علمای مختلف را فراهم کند.

وی افزود: ایجاد این مرکز در راستای بررسی دقیق و همه‌جانبه موضوعات و همچنین پاسخ گویی به سؤالات حوزه پزشکی قانونی موثر خواهد بود.

شجاعی با بیان اینکه ارتباط قوی و مطلوبی میان فقها و علما با گروه های پزشکی و قضات وجود ندارد گفت: این امر یک نقص است زیرا بررسی مباحث عنوان شده در این همایش نیازمند وجود بحث‌های علمی پزشکی، مباحث حقوقی و همچنین بحث‌های فقهی و شرعی است که از در کنار هم بودن همه این‌ها می‌توان به نتیجه نهایی و مطلوب رسید.

وی در خصوص ایجاد کمیته ای جهت پیگیری مطالعه بر روی مطالب عنوان شده در این همایش نیز اظهار کرد: با تشکیل این کمیته مصوبات این همایش تا زمان نتیجه نهایی پیگیری می شود و در مواردی که نیاز به اصلاح یا وضع قانون باشد با کمک مجلس و نمایندگان این اقدام انجام می شود.

وی افزود: این کمیته می تواند در هنگام تغییر در مسائل حقوقی و یا در مواردی که سؤال یا مسئله ای در زمینه مباحث فقهی وجود دارد از مرکز تحقیقات فقهی پزشکی قانونی در قم یاری بگیرد تا نتایج عملی از مباحث مطرح و بیان شده در این همایش حاصل شود.

شجاعی همچنین از تهیه کتاب جامعی از مباحث طرح شده در سومین همایش طب و قضاء خبر داد و گفت: کتاب جامعی که تمام مسائل علمی، شرعی، فقهی و حقوقی در آن مطرح و بررسی شده می‌تواند مرجع بسیار مطلوبی برای مجلس و سایر نهاد‌ها جهت استناد به آن قرار بگیرد.

وی در خصوص چهارمین همایش طب و قضاء نیز گفت: بر اساس اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، چهارمین همایش سراسری طب و قضا در بهار سال 1392 در شهر شیراز برگزار می‌شود.