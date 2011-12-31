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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۵۶

وحدت خبر داد:

300 متصدی اماکن عمومی در پارس آباد آموزش بهداشتی دیدند

300 متصدی اماکن عمومی در پارس آباد آموزش بهداشتی دیدند

پارس آباد - خبرگزاری مهر: مدیرگروه بهداشت محیط استان اردبیل از ارائه آموزش مسائل بهداشتی به 300 نفر از متصدیان اماکن عمومی در شهرستان پارس آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وحدت پیش از ظهر شنبه در جلسه طرح بازرسی ویژه از اماکن عمومی این شهرستان اظهار کرد: در اجرای این طرح دو روزه از 300 اماکن عمومی و مراکز حساس تهیه وتوزیع و فروش مواد غذایی بازرسی ویژه به عمل آمد.

وی عنوان کرد: این طرح با هدف ارتقای وضعیت بهداشت محیطی شهرستان پارس آباد وارائه آموزشهای چهره به چهره به متصدیان فروش مواد غذایی، جلوگیری از ورود مواد غذایی و آشامیدنی های فاسد و بالا بردن اطمینان مردم اجرا شد.

مدیرگروه بهداشت محیط استان اردبیل افزود: این طرح با نظارت مدیر گروه و کارشناسان بهداشت محیط استان و با همکاری بهداشت محیط پارس آباد که با شرکت 15بازرس و پنج نیروی پشتیبانی وکارکرد 200نفر ساعت با موفقیت انجام شد.

به گفته وحدت، در این طرح ضمن ارائه آموزش به 300 نفر برای100نفر متصدیان اخطاریه بهداشتی صادر شد.

کد مطلب 1497108

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