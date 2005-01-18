فيلم هايي كه حوزه هنري را به جشنواره فجر پيوند زدند

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، حوزه هنري از ابتداي برپايي، توليد آثار فرهنگي و هنري را به عنوان يكي از اصلي ترين وظايف خود مد نظر قرار داد و طي سالهاي برپايي خود نه تنها دست به توليد آثار مختلف سينمايي، نمايشي، داستان و شعر و آثار تجسمي زده است، در برخي موارد حتي موفق به جذب هنرمنداني شده است كه در حال حاضر به عنوان افرادي سرشناس در عرصه فرهنگ و هنر به فعاليت مي پردازند.

توليد آثار سينمايي، يكي از بخش هايي است كه حوزه هنري از ابتدا اهتمام خاصي به آن ورزيده و براي توليد بيشتر از خود تلاش هايي نشان داده است. اين روند طي چند سال اخير شكل جدي تري به خود گرفته است. چنان كه حوزه هنري به سمتي حركت مي كند كه در سال توانايي توليد 10 فيلم سينمايي را داشته باشد.

امسال، حوزه هنري 5 فيلم توليد كرده است كه از اين ميان 4 فيلم به جشنواره بيست و سوم فيلم فجر راه يافته اند. بر اساس اعلام برگزار كنندگان جشنواره فيلم هاي سينمايي " بيد مجنون " به كارگرداني مجيد مجيدي، " غروب شد بيا " ساخته اي از انسيه شاه حسيني و " خيلي دور، خيلي نزديك " به كارگرداني رضا مير كريمي در بخش مسابقه با ديگر آثار به رقابت مي پردازند و فيلم سينمايي " مرزي براي زندگي " به كارگرداني رضا اعظميان در بخش مسابقه جشنواره فيلم فجر حضور دارد.

مهمترين نكته اي كه در اين زمينه به نظر مي رسد اينكه حوزه هنري در سفارش توليد فيلم به سراغ كارگردان هايي رفته كه تجربه حضورشان در سينما نشان داده است كه از نظر ديدگاه با سياست هاي كلي حوزه هنري سازگاري دارند و آثار آنها مي تواند بخشي از اهداف فرهنگي اين حوزه را انتقال دهد. از طرف ديگر، اين كارگردان ها پيش از اين توانايي خود را در ساخت آثاري كه هم جنبه فرهنگي داشته باشد و هم بتواند مخاطب را به خود جلب كند، به اثبات رسانده اند و از اين رو مي توان در عرصه توليد به آنها اعتماد كرد.



فيلم سينمايي " بيد مجنون " به كارگرداني مجيد مجيدي كه نام اوليه آن " بازگشت " بود، يكي از آثار بخش مسابقه جشنواره فيلم فجر امسال است. اين فيلم كه در تهران و لواسانات و بخشي از آن در كشور فرانسه ( پاريس ) فيلمبرداري شده است، داستان يك استاد دانشگاه به نام يوسف را روايت مي كند كه بر اثر حادثه اي بينايي خود را از دست داده است. با تشخيص پزشكان درباره اينكه مبتلا به بيماري كشنده اي است، براي مداوا راهي اروپا مي شود كه در آنجا به او اطلاع مي دهند، بيماري اش خطرناك است و امكان بازيابي بينايي براي او وجود دارد. پس از عمل او بينايي اش را پس از 37 سال به دست مي آورد. يوسف در تقابل با دنياي جديد دچار مشكل مي شود و حالا در پي دنيايي است كه مي خواهد براي خود بسازد.

در اين فيلم كه پرويز پرستويي، رويا تيموريان، صغري عبيسي، محمود بهزازنيا، شراره دولت آبادي و مليكا اصلاني به ايفاي نقش مي پردازند، محمود كلاري به عنوان مدير فيلمبرداري، حسن حسندوست در سمت تدوينگر، بهزاد كزازي به عنوان طراح صحنه، سيد محسن موسوي در مقام طراح لباس و چهره پردازي، احمد پژمان به عنوان آهنگساز، يدالله نجفي در مقام صدابرداري و محمد رضا دلپاك به عنوان مدير صداگذاري و ميكس در زمينه توليد همكاري كرده اند.





فيلم سينمايي " غروب شد بيا " به كارگرداني انسيه شاه حسيني كه توليد آن در سال گذشته انجام شده از مضموني اجتماعي - بومي برخوردار است. داستان اين فيلم درباره زندگي ماهيگيران جنوب كشور است كه با وجود مشكلات فراواني كه دارند و با يك سري سنت ها درگير هستند، زير بار مشكلات پشت خم نمي كنند و پايمردانه به زندگي ادامه مي دهند. داستان فيلم روايت زندگي عاشقانه يك ماهيگير در فضايي بسيار بومي و سنتي است .

در اين فيلم لادن مستوفي، بيژن امكانيان، فرهاد اصلاني و عليرضا اوسيوند به همراه تعدادي از بازيگران بومي منطقه ايفاي نقش مي كنند. فيلمبرداري اين فيلم را محمد احمدي و صدابرداري آن را ساسان باقر پور انجام داده است. طراحي صحنه و لباس برعهده داريوش پورزند، مجري طرح محمد حسين لطيفي و مدير توليد حسين لبافي است. فيلم زير نظر حسن حسندوست تدوين شده است و فردين خلعتبري ساخته موسيقي آن را برعهده داشت.





ديگر فيلم حوزه هنري در جشنواره فيلم فجر امسال، فيلم سينمايي" خيلي دور، خيلي نزديك " به كارگرداني رضا مير كريمي است. در اين فيلم كه به ژانر اجتماعي - خانوادگي تعلق دارد و به تصوير ارتباط ميان انسان هايي مي پردازد كه در كنار هم زندگي مي كنند اما دور از هم هستند.

متن اين فيلم كه به وسيله محمد رضا گوهري به نگارش درآمده و طرح اوليه داستان به وسيله ميركريمي ارايه شده است، داستان يك دكتر متخصص را روايت مي كند كه سالها در خارج از كشور به عنوان يك پزشك موفق فعاليت مي كند. او به خاطر رسيدگي به بيماري فرزندش به ايران سفر مي كند.

مسعود رايگان، افشين هاشمي و الهام حميدي به عنوان بازيگران اصلي حضور دارند و ساير شخصيت هاي داستان را بازيگران ناشناخته و بومي ايفا مي كنند.

تدوين اين فيلم سينمايي به وسيله بهرام دهقان، موسيقي توسط محمد رضا عليقلي، فيلمبرداري به همت حميد خضوعي ابيانه و صدابرداري به وسيله بهمن اردلان انجام شده است.

نكته قابل توجهي كه با نگاهي به فيلم هاي حوزه هنري حاضر در جشنواره فيلم فجر امسال به چشم مي خورد اينكه داستان اين آثار به گونه اي طراحي و ارايه شده است كه مسايل ارزشي و اعتقادي در قالب مضموني اجتماعي به بيننده عرضه مي شود. به عبارت ديگر، سفارش دهندگان فيلم در حوزه هنري به اين مساله بسيار مهم و در عين حال ظريف توجه كرده اند كه اگر قرار است يك مساله اعتقادي يا ديني به تماشاگر عرضه شود بايد قالب خود را بيابد و به شكلي غير مستقيم ارايه گردد تا بيننده آن را بپذيرد. البته اينكه كيفيت اين آثار تا چه اندازه دل مخاطب خاص و عام را به دست بياورد بايد تا جشنواره فيلم فجر صبر كرد.







امسال حوزه هنري يك فيلم نيز در بخش مهمان دارد. اين فيلم سينمايي " مرزي براي زندگي " به كارگرداني رضا اعظميان است كه كارگرداني جوان به شمار مي رود و نخستين آثار بلند سينمايي خود را ارايه مي كند.

داستان اين فيلم درباره رزمنده اي به نام احمد است كه در يك عمليات نظامي با يكي از نيروهاي دشمن مواجه مي شود. آنها مجبور به عبور از يك جاده مشخص هستند و اين طي طريق باعث مي شود كه با هم به گفت و گو بپردازند و بر روي هم تاثير بگذارند.

در اين فيلم كه از ديالوگ هاي بسيار كمي برخوردار است، احمد كاوري و ميثم نايب زاده به عنوان بازيگران اصلي اثر به ايفاي نقش مي پردازند و مائده الياسي راوي داستان است.

فيلم سينمايي " مرزي براي زندگي " كه نام اوليه آن " راهي به روشنايي " بود، در ژانر دفاع مقدس توليد شده به وسيله مجتبي راعي تدوين شده است. همچنين محمد رضا عليقلي به عنوان آهنگساز، محمد رضا شجاعي در مقام طراح صحنه و لباس، مجتبي راعي در سمت مشاور كارگردان و سيد ناصر هاشم زاده در مقام مشاور فيلمنامه با اين فيلم همكاري كرده اند.

در مجموع بايد گفت حضور حوزه هنري در جمع تهيه كنندگان سينماي ايران حضوري مغتنم و ارزشمند است و با توجه به اينكه حوزه هنري سالن سينما هم در اختيار دارد، مي تواند شرايط مناسب و قابل قبولي را براي اكران فيلم هاي خود در نظر بگيرد. اما يك نكته را هم نبايد فراموش كرد كه حوزه هنري نسبت به فيلم هايي كه تاكنون به وسيله حوزه هنري ساخته شده اند، اما به دلايل مختلف مجال اكران نيافته است، نيز بايد خود را مسوول بداند و راهي براي نمايش آنها پيدا كند تا هم امنيت خاطر فيلمسازان افزايش يابد و هم تنوع آثار سينمايي حوزه هنري درجذب مخاطب موثر واقع شود.