نبود فرهنگ رانندگی مهمترین مشکل است

مجتبی هروی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح مناسب سازی محیطی در شهر سازی و معماری جهت رفاه حال معلولین افزود: این شهرداری در خصوص معابر موجود و جدید الاحداث اقدام به نصب پل های فلزی هم سطح با معابر در محل خطوط عابر پیاده با عرض 2متر و همچنین رمپهای ورودی اقدام نموده است .

وی اظهار داشت: مناسب سازی معبر اصلی و پیاده رو خیابان امام خمینی(ره) ،تعویض موزاییک فرش بلوار آزادی جهت سهولت در حرکت معلولین و استفاده ایشان از امکانات شهری، احداث پل های فلزی هم سطح باند و پیاده رو ها در محل تقاطع ها را از جمله اقدامات شهرداری دامغان برشمرد.

وی با اشاره به ایجاد رمپ وآسانسور مخصوص معلولین در ورودی ترمینال و ساختمان های اداری جدید الاحداث در دامغان، گفت: افزایش عرض پل تقاطع باغ جنت، اصلاح هندسی رمپهای تقاطع های شهرک گلستان و بوستان، ایجاد پل های فلزی در مقابل اماکن عمومی مانند بانک ها و سایر ادارات، ایجاد پیاده رو سازی مقابل سازمان تبلیغات اسلامی و داد گستری در میدان امام حسین (ع) جهت استفاده معلولین را از مهمترین فعالیت های انجام شده شهرداری دامغان است.

وی در ادامه اضافه کرد : متاسفانه به دلیل عدم فرهنگ رانندگی (راکبین موتور سیکلت)، شکایت ساکنین و کسبه و تجمع موتور سیکلت در معابر مجبور به انسداد برخی از معابر و پارک ها به و سیله لوله های متحرک یو شکل شدیم.