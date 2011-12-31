نمایشگاه بصیرت و میثاق با ولایت در سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: نهم دی ماه روز تجدید بیعت ملت انقلابی ایران با ولایت فقیه و ناامیدی دشمن در خدشه دار کردن قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قباد میمنت آبادی افزود: ثبت و انتقال دستاوردهای عظیم حضور پرشور مردم در عرصه‌های مختلف انقلاب از وظایف مدیران و مسئولان نظام است و ثبت این حماسه بزرگ در قالب هنر و دیگر آثار سمعی و بصری برای نسل های آینده انقلاب باید ماندگار شود.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه دستاوردهای عظیم حضور حماسی مردم در راهپیمایی نهم دی ماه 88، معرفی مجاهدت‌ها و مبارزات انقلابی مقام معظم رهبری در قالب کتاب، نرم ‌افزار و پوسترهای متعدد و متنوع در معرض دید عموم قرار گرفته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان یادآور شد: بیش از 800 عنوان کتاب، 500 عنوان نرم افزار با عنوان های بصیرت و مقابله با هجمه های نرم دشمنان، لزوم تبعیت از منویات ولایت فقیه و آموزه های دینی و قرآنی در نمایشگاه یاد دل ها ارائه شده است.

میمنت آبادی در بخش پایانی سخنان خود بیان کرد: نمایشگاه بصیرت و میثاق با ولایت با همکاری دو موسسه مردم نهاد ام البنین و موسسه ولایت سنندج برگزار شده است.