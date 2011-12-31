احتمال بازگشت حدادی به ممفیس قوت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه ممفیس گریزلیز هفته گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی قرارداد دو میلیون دلاری حامد حدادی را فسخ کرد اما همچنین اعلام کرد که به خدمت گرفتن مجدد این بازیکن با مبلغ پایین‌تر را در دستور کار دارد.

سایت "کامرشیال اپیل" در گزارشی از بازگشت حدادی به ممفیس گریزلیز خبر داده و عنوان کرده مسئولان باشگاه آمریکایی در نظر دارند با این بازیکن قراردادی یک ساله به ارزش یک تا یک و نیم میلیون دلار منعقد کنند.

حدادی در حال حاضر در کانادا به سر می‌برد تا پس از انجام مصاحبه و دریافت روادید آمریکا، وارد ممفیس شود.