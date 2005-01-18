طرح تردد زوج و فرد خودروها را در صورت فراهم آمدن مقدمات اجرا مي كنيم

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سردار محسن انصاري در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود : پيشنهاد شهرداري تهران در جلسه قبلي شوراي عالي ترافيك مطرح و تمام اعضا متفق القول نظر نيروي انتظامي را مبني بر اينكه اجراي آزمايشي اين طرح نيازمند فراهم بودن مقدمات ويژه اي از جمله تقويت سيستم حمل و نقل عمومي ، ايجاد پاركينگ هاي مناسب و اطلاع رساني كافي و دقيق به شهروندان است ، تاييد كردند كه پس از آن با تشكيل كار گروه ويژه اي در اين زمينه قرار شد اين كارگروه بررسي كند كه آيا فراهم آوردن اين پيش زمينه ها امكان پذير است يا نه و نظر نهايي خود را ظرف 10 روز آينده در جلسه ديگر شوراي عالي ترافيك اعلام كند .

وي تاكيد كرد : نيروي انتظامي معتقد است كه اگر قرار است اين طرح اجرا شود حتما بايد آزمايشي و فقط براي چند روز بوده وپيش زمينه هاي آن نيز بخوبي فراهم شده باشد .

سردار انصاري افزود : در تداوم برنامه پاسخگويي مسئولين نيروي انتظامي به مردم از طريق تلفن 197 در مركز نظارت همگاني ناجا امروز به 130 تماس تلفني شهروندان پاسخ داده شد و همچنين مشكلات 80 مراجعه كننده نيز بررسي شد كه عمده تماس هاي تلفني شهروندان پيرامون مشكلات ترافيكي از برخي از مسيرها ، تعدادي شكايت ازآموزشگاههاي رانندگي ، بحث توقيف موتورسيكلت ها در سطح شهر طبق قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران ، نداشتن گواهينامه و ... بود كه در برخي موارد مشمول تخفيفاتي قرار گرفتند ، همچنين برخي ازشهروندان نيز از پرسنل شكايت داشتند كه اين شكايات ثبت و مورد رسيدگي قرار خواهدگرفت .

وي تاكيد كرد : تعداد تماس هاي تلفني شهرونداني كه از پرسنل راهنمايي و رانندگي قدرداني كرده بودند در جلسه امروز نسبت به دفعات پيش بيشتر شده بود.

معاون راهنمايي ورانندگي ناجا با بيان اينكه از اسفند ماه سال گذشته تا كنون بيش از 800 هزار خودرو در طرح تعويض پلاك شركت كرده وبا شماره جديد در سطح كشور تردد مي كنند ، اظهار داشت : مبلغ 2500 توماني كه در سال 77 يا 78 ازشهروندان در اين زمينه اخذ شده بود ، در طرح جديدي كه در تبصره 11 قانون بودجه سال جاري پيش بيني شده ومجلس هم تصويب كرده در اجراي طرح تعويض پلاك هر يك ازمالكين خودروهايي كه قبلا 2500 تومان خود را پرداخت كرده اند هر زمان كه نوبتشان برسد از پرداخت 5 هزار تومان مبلغ مصوب مجلس شوراي اسلامي معاف هستند .

وي در خصوص مبلغ 20 هزارو 500 توماني كه توسط بخش خصوصي در نقل و انتقال خودرو گرفته مي شود ، اظهار داشت : اين مبلغ توسط بخش خصوصي اخذ شده و نيروي انتظامي فقط 5 هزار تومان دريافتي از مردم را كه آن هم توسط بانك صورت گرفته و فيش آن ضميمه پرنده مي شود را كنترل مي كند و مبلغ 20 هزارو 500 تومان كه در مصوبه شوراي عالي انفورماتيك كه قرار شد خدمات درساني در بخش IT به بخش خصوصي سپرده شود قانون و آيين نامه مشخصي داشته و درراستاي اجراي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از درآمد هاي دولت توسط بخش خصصي دريافت مي شود .

سردار انصاري با اشاره به فعاليت چشمگير طرح دولت الكترونيك ( پليس + 10 ) تصريح كرد : از سال گذشته كه خدمات راهنمايي رانندگي با راه اندازي دفاتر پليس به اضافه 10 در سطح شهر تهران توزيع شد سالانه حدود 4 ميليون مراجعه به شهرك آزمايش براي دريافت گواهينامه ، شماره گذاري خودرو و صورت وضعيت تخلفات كاهش يافته كه اين امر مسلما تاثير بسياري در كاهش مدت زمان سفر شهروندان براي دريافت اين خدمات در سطح شهر و به طبع رواني بار ترافيك خواهد داشت .