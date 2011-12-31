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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

قربانی:

7 تعاونی دهیاران بخش مرکزی روانسر 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند

7 تعاونی دهیاران بخش مرکزی روانسر 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند

روانسر - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی شهرستان روانسر گفت: 7 طرح عمرانی تعاونی دهیاران این بخش با اعتباری بالغ بر 860 میلیون ریال 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب قربانی گفت: 560 میلیون ریال اعتبار برای تهیه طرح هادی 8روستای بخش مرکزی روانسر اختصاص یافته است.

بخشدار مرکزی شهرستان روانسر افزود: کار بهسازی و آسفالت راه روستاهای مرادآباد و ماخوشین با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
 
قربانی با اشاره به اینکه سال گذشته 850 میلیون ریال برای تعمیرات 38 مسجد این شهرستان هزینه شده است، گفت: امسال نیز 782 میلیون ریال برای تعمیرات 36 مسجد شهری و روستایی اختصاص یافته است.
 
وی در پایان نقش تعاونی دهیاران را در توسعه روستاها مهم دانست و تصریح کرد: 7 طرح عمرانی تعاونی دهیاران این بخش با اعتباری بالغ بر 860 میلیون ریال 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
کد مطلب 1497124

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