7 تعاونی دهیاران بخش مرکزی روانسر 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب قربانی گفت: 560 میلیون ریال اعتبار برای تهیه طرح هادی 8روستای بخش مرکزی روانسر اختصاص یافته است.

بخشدار مرکزی شهرستان روانسر افزود: کار بهسازی و آسفالت راه روستاهای مرادآباد و ماخوشین با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

قربانی با اشاره به اینکه سال گذشته 850 میلیون ریال برای تعمیرات 38 مسجد این شهرستان هزینه شده است، گفت: امسال نیز 782 میلیون ریال برای تعمیرات 36 مسجد شهری و روستایی اختصاص یافته است.

وی در پایان نقش تعاونی دهیاران را در توسعه روستاها مهم دانست و تصریح کرد: 7 طرح عمرانی تعاونی دهیاران این بخش با اعتباری بالغ بر 860 میلیون ریال 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.