دو نماینده سهم کرج/ طرح افزایش تعداد نمایندگان شهر کرج راکد ماند

شکرالله افتخاری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طبق قانون اساسی هر10سال، 20 نماینده به مجموعه نمایندگان اضافه می شود و در حال حاضر نیز برای شهرستان کرج کماکان و مطابق دوره های های قبل، 2 نماینده به تصویب رسید.



فرماندارکرج نیز در این خصوص ضمن اشاره به جمعیت استان البرز و شهرستان کرج طبق آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن اظهار داشت: طبق آخرین آمار جمعیت شهرکرج دو میلیون و 111هزار نفر برآوردشده است و این امر حاکی از نیاز جمعیتی به حضور نمایندگان بیشتراست.



وی افزود: باتوجه به اینکه تعداد نمایندگان هر 10 سال، 20درصد افزایش می یابد؛ اولویت اول نیز با شهرستان کرج بود و در این راستا درخواست افزایش تعداد نمایندگان این شهر در فوریتی به مجلس ارائه شد، اما در همان مقطع راکد باقی ماند.



فرماندارکرج در ادامه بیان کرد: اکنون باید باتلاش، جدیت و بصیرت افزایی از توان همین دو نماینده ای که با آراء مردمی انتخاب می شوند استفاده کنیم تا حقوق شهرستان کرج و استان البرز مطالبه شود.

