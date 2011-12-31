امیر توکلیان، مربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تمام برنامه‌ریزی‌های خود را برای حضور قدرتمند در مرحله نیمه نهایی لیگ انجام داده بودیم و حتی دیشب موفق شدیم مقتدرانه تیم پیشگامان آسانسور مازندران را در ساری شکست دهیم تا صعودمان به این مرحله تقریبا قطعی شود.

وی با اشاره به اینکه هدفش همواره خدمت به کشتی است، ادامه داد: دیشب از طریق یکی از خبرنگاران از این امر مطلع شدم و بهرحال این تصمیم مسئولان باشگاه است و برای تصمیم گیری مختارند.

توکلیان در پایان خاطر نشان کرد: مسئولان تیم ملایری مشکل مالی دارند و تا امروز تنها 10 درصد از مبلغ قرارداد من را پرداخت کرده‌اند و شنیده‌ام برخی کشتی گیران هم هنوز هیچ مبلغی را دریافت نکرده‌اند ولی برای آنها و مردم خوب ملایر آرزوی موفقیت می‌کنم.