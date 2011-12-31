98 نفر نامزد مجلس نهم در اردبیل شدند/ ثبت نام چهار زن

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دست باز پیش از ظهر شنبه در جلسه آخرین وضیعت ثبت نام از نامزدهای مجلس نهم در استان اظهار کرد: این تعداد داوطلب با ثبت نام در فرمانداریهای اردبیل، خلخال، گرمی، پارس آباد و مشگین شهر و نیز وزارت کشور داوطلب نمایندگی مجلس نهم شده اند.

وی عنوان کرد: در حوزه انتخابیه اردبیل، نمین، نیر و سرعین 46 نفر، حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار مغان 25 نفر، حوزه انتخابیه مشگین شهر 11 نفر، حوزه انتخابیه گرمی مغان هشت نفر و حوزه انتخابیه خلخال و کوثر نیز هشت نفر نامزد انتخابات مجلس نهم شدند.

به گفته جانشین رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل 94 نفر از داوطلبان انتخابات مرد و چهار نفر زن هستند.

دستباز درباره میزان تحصیلات داوطلبان نمایندگی مجلس در استان اردبیل نیز اظهار کرد: 66 نفر از این داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد ، 15 نفر دکترا،11 نفر کارشناسی بوده و شش نفر نیز تحصیلات حوزوی دارند.

جانشین رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل یادآورشد: استان اردبیل دارای هفت نماینده در مجلس شورای اسلامی است که سه نفر آن مربوط به حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین بوده و چهار حوزه انتخابیه دیگر نیز هر کدام یک نماینده دارند.



