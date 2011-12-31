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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

دستباز خبر داد:

98 نفر نامزد مجلس نهم در اردبیل شدند/ ثبت نام چهار زن

98 نفر نامزد مجلس نهم در اردبیل شدند/ ثبت نام چهار زن

اردبیل - خبرگزاری مهر: جانشین رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: در پایان موعد قانونی ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس نهم، 98 نفر در استان کاندیدای انتخابات شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دست باز پیش از ظهر شنبه در جلسه آخرین وضیعت ثبت نام از نامزدهای مجلس نهم در استان اظهار کرد: این تعداد داوطلب با ثبت نام در فرمانداریهای اردبیل، خلخال، گرمی، پارس آباد و مشگین شهر و نیز وزارت کشور داوطلب نمایندگی مجلس نهم شده اند.

وی عنوان کرد: در حوزه انتخابیه اردبیل، نمین، نیر و سرعین 46 نفر، حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار مغان 25 نفر، حوزه انتخابیه مشگین شهر 11 نفر، حوزه انتخابیه گرمی مغان هشت نفر و حوزه انتخابیه خلخال و کوثر نیز هشت نفر نامزد انتخابات مجلس نهم شدند.

به گفته جانشین رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل 94 نفر از داوطلبان انتخابات مرد و چهار نفر زن هستند.

دستباز درباره میزان تحصیلات داوطلبان نمایندگی مجلس در استان اردبیل نیز اظهار کرد: 66 نفر از این داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد ، 15 نفر دکترا،11 نفر کارشناسی بوده و شش نفر نیز تحصیلات حوزوی دارند.

جانشین رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل یادآورشد: استان اردبیل دارای هفت نماینده در مجلس شورای اسلامی است که سه نفر آن مربوط به حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین بوده و چهار حوزه انتخابیه دیگر نیز هر کدام یک نماینده دارند.

 

کد مطلب 1497130

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