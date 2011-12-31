به گزارش خبرنگار مهر، بهترینهای بخش پویانمایی جشنواره تلویزیونی جام جم سیما به این ترتیب معرفی شدند:
1 بهترین اثرپویانمایی بلند، مجموعه و سریال "پاییز گرم" الهام ابراهیمی
2 بهترین اثرپویانمایی کوتاه «حبیب بن مظاهر» ناهید صمدی امین
3 بهترین کارگردانی پویانمایی بلند "افسانه ماردوش" حسین مرادی زاده
4 بهترین کارگردانی پویانمایی مجموعه "شکرستان 90 "بابک نظری و سعید ضامنی
5 بهترین کارگردانی پویانمایی سریال "انگشتر سحرآمیز" رویا خاشعـی
6 بهترین فیلمنامه پویانمایی "دانشمندان بزرگ" فرخ یکدانه
7 بهترین طراحی فضا و گرافیک پویانمایی "سفر به سرزمین دور" امین فرامرزیان طراحی فضای گرافیک و فضا
8 بهترین طراحی لی آت و ترکیب بندی پویانمایی "پاییز گرم" عمار قنبرزاده و مسعود نعمتی
9 بهترین انیمه (مجموعه، سریال و بلند) پویانمایی "زکریای رازی" فرشاد شفیعی، جواد ابراهیم خانی و ژیان دیباوری
10 بهترین انیمه کوتاه پویانمایی "نـوازنده" محمد علی بهنام پویا دستیارکارگردان و انیماتور
11 بهترین موسیقی پویانمایی "افسانه ماردوش" بهزاد عبدی موسیقی
12 بهترین دوبله پویانمایی "شکرستان 90 "شوکت حجت مدیر دوبلاژ
13 بهترین صداگذاری و افکت پویانمایی "سفر به سرزمین دور" پرویز آبنار و نادر علیمردانی
14 بهترین طراحی شخصیت پویانمایی "دانشمندان بزرگ" راشین خیـریه طراح کارکتر و تصویرساز
3 بهترین کارگردانی پویانمایی بلند "افسانه ماردوش" حسین مرادی زاده
4 بهترین کارگردانی پویانمایی مجموعه "شکرستان 90 "بابک نظری و سعید ضامنی
5 بهترین کارگردانی پویانمایی سریال "انگشتر سحرآمیز" رویا خاشعـی
6 بهترین فیلمنامه پویانمایی "دانشمندان بزرگ" فرخ یکدانه
7 بهترین طراحی فضا و گرافیک پویانمایی "سفر به سرزمین دور" امین فرامرزیان طراحی فضای گرافیک و فضا
8 بهترین طراحی لی آت و ترکیب بندی پویانمایی "پاییز گرم" عمار قنبرزاده و مسعود نعمتی
9 بهترین انیمه (مجموعه، سریال و بلند) پویانمایی "زکریای رازی" فرشاد شفیعی، جواد ابراهیم خانی و ژیان دیباوری
10 بهترین انیمه کوتاه پویانمایی "نـوازنده" محمد علی بهنام پویا دستیارکارگردان و انیماتور
11 بهترین موسیقی پویانمایی "افسانه ماردوش" بهزاد عبدی موسیقی
12 بهترین دوبله پویانمایی "شکرستان 90 "شوکت حجت مدیر دوبلاژ
13 بهترین صداگذاری و افکت پویانمایی "سفر به سرزمین دور" پرویز آبنار و نادر علیمردانی
14 بهترین طراحی شخصیت پویانمایی "دانشمندان بزرگ" راشین خیـریه طراح کارکتر و تصویرساز
بهترینهای بخش فیلم تلویزیونی جشنواره تلویزیونی جام جم سیما عبارتند از:
1 بهترین فیلم تلویزیونی "کمی دورتر" سید روح اله حجازی تهیه کننده
2 بهترین کارگردانی "دنده معکوس" حسن فتحی کارگردان
3 بهترین فیلمنامه "قصهها و واقعیت" حجت قاسمزاده اصل
4 بهترین بازیگر مرد "حبیب" حمید فرخ نژاد بازیگر
5 بهترین بازیگر زن "دنده معکوس" بیتا بادران بازیگر
6 بهترین تدوین "نیرنگ" مهرداد خوشبخت کارگردان و تدوین
7 بهترین تصویربرداری "کمی دورتر" هاشم مرادی تصویربردار
8 بهترین صدابرداری "قصهها و واقعیت" سید علی رضا علویان
9 بهترین موسیقی "حبیب" فردین خلعتبری موسیقی
10 بهترین جلوههای ویژه "تولـدی دیگر" اصغر پورهاجریان
11 بهترین بازیگر مکمل مرد "غافل" یوسف تیموری بازیگر
12 بهترین بازیگر مکمل زن "از کوچه های بارانی" مریم کاظمی بازیگر
13 بخش ویژه بیداری اسلامی "تولدی دیگر" عباس رافعی تهیهکننده و کارگردان
14 جایزه ویژه بخش امید "کمی دورتر" سید روح اله حجازی تهیهکننده
15 جایزه ویژه بخش آگاهی "فقط بیست" مسعود کرامتی کارگردان و داوود قچاق تهیه کننده
2 بهترین کارگردانی "دنده معکوس" حسن فتحی کارگردان
3 بهترین فیلمنامه "قصهها و واقعیت" حجت قاسمزاده اصل
4 بهترین بازیگر مرد "حبیب" حمید فرخ نژاد بازیگر
5 بهترین بازیگر زن "دنده معکوس" بیتا بادران بازیگر
6 بهترین تدوین "نیرنگ" مهرداد خوشبخت کارگردان و تدوین
7 بهترین تصویربرداری "کمی دورتر" هاشم مرادی تصویربردار
8 بهترین صدابرداری "قصهها و واقعیت" سید علی رضا علویان
9 بهترین موسیقی "حبیب" فردین خلعتبری موسیقی
10 بهترین جلوههای ویژه "تولـدی دیگر" اصغر پورهاجریان
11 بهترین بازیگر مکمل مرد "غافل" یوسف تیموری بازیگر
12 بهترین بازیگر مکمل زن "از کوچه های بارانی" مریم کاظمی بازیگر
13 بخش ویژه بیداری اسلامی "تولدی دیگر" عباس رافعی تهیهکننده و کارگردان
14 جایزه ویژه بخش امید "کمی دورتر" سید روح اله حجازی تهیهکننده
15 جایزه ویژه بخش آگاهی "فقط بیست" مسعود کرامتی کارگردان و داوود قچاق تهیه کننده
برگزیدگان بخش مستند جشنواره تلویزیونی جام جم سیما
1 بهترین تحقیق برای مستند "حقیقت گمشده" ناصر زعفران چی و محمدعلی فارسی
2 بهترین تصویربرداری مستند "جان مرجان" مانی میرصادقی
3 بهترین تدوین مستند "نور، سکوت و صدای آهن" هایده دیسی
4 بهترین موسیقی مستند "جان مرجان" محمدرضا علیقلی
5 بهترین گفتار متن "محله ما" محمد حسین مهدویان
6 بهترین تهیه کنندگی فیلم کوتاه مجیده پیروز کلانتری و سعید رشتیان
7 بهترین کارگردانی فیلم کوتاه "خانه ایوب" فرشاد فدائیان
8 بهترین کارگردانی مجموعه "شرق، دیوار، آفتاب" رامین حیدری فاروقی
9 بهترین تهیه کنندگی مجموعه "مستند گنج پنهان - بیست شب" ارد عطاپور
10 بهترین کارگردانی مستند بلند "خاک حافظه" مسعود امینی تیرانی
11 بهترین تهیه کنندگی مستند بلند "حقیقت گمشده" سید مهدی طباطبایی نژاد
12 جایزه ویژه بخش دیــن "حدیث سرو" کارگردان عبدالرسول گلبن حقیقی و تهیه کننده عبدالکریم ارشی
13 جایزه ویژه بخش اخـلاق "روایت نحل" محمدرضا خردمندان تهیهکننده و کارگردان
14 جایزه ویژه بخش آگاهی خلیج فارس ارد عطاپور تهیه کننده و کارگردان
15 جایزه ویژه بخش دستاوردهای انقلاب اسلامی سکوی افتخار دکتر ابراهیم داروغه زاده تهیهکننده و محمدفواد صفاریانپور کارگردان
16 جایزه ویژه بخش جهاد اقتصادی "خانه ایوب" دکتر جواد ظهیری تهیهکننده و فرشاد فدائیان کارگردان
2 بهترین تصویربرداری مستند "جان مرجان" مانی میرصادقی
3 بهترین تدوین مستند "نور، سکوت و صدای آهن" هایده دیسی
4 بهترین موسیقی مستند "جان مرجان" محمدرضا علیقلی
5 بهترین گفتار متن "محله ما" محمد حسین مهدویان
6 بهترین تهیه کنندگی فیلم کوتاه مجیده پیروز کلانتری و سعید رشتیان
7 بهترین کارگردانی فیلم کوتاه "خانه ایوب" فرشاد فدائیان
8 بهترین کارگردانی مجموعه "شرق، دیوار، آفتاب" رامین حیدری فاروقی
9 بهترین تهیه کنندگی مجموعه "مستند گنج پنهان - بیست شب" ارد عطاپور
10 بهترین کارگردانی مستند بلند "خاک حافظه" مسعود امینی تیرانی
11 بهترین تهیه کنندگی مستند بلند "حقیقت گمشده" سید مهدی طباطبایی نژاد
12 جایزه ویژه بخش دیــن "حدیث سرو" کارگردان عبدالرسول گلبن حقیقی و تهیه کننده عبدالکریم ارشی
13 جایزه ویژه بخش اخـلاق "روایت نحل" محمدرضا خردمندان تهیهکننده و کارگردان
14 جایزه ویژه بخش آگاهی خلیج فارس ارد عطاپور تهیه کننده و کارگردان
15 جایزه ویژه بخش دستاوردهای انقلاب اسلامی سکوی افتخار دکتر ابراهیم داروغه زاده تهیهکننده و محمدفواد صفاریانپور کارگردان
16 جایزه ویژه بخش جهاد اقتصادی "خانه ایوب" دکتر جواد ظهیری تهیهکننده و فرشاد فدائیان کارگردان
نظر شما