ساخت سد چروک کلاله 87 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح شنبه در بازدید از این طرح افزود: عملیات اجرایی سد کوچک انحرافی و کانال انتقال آب در 100 هکتار از اراضی روستای چروک از توابع شهرستان کلاله استان که از سال 1388 شروع شده هم اکنون در حال اجراست.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان هدف از ساخت سد کوچک انحرافی و کانال انتقال آب چروک را تامین آب برای اهالی منطقه و زمینهای کشاورزی آنها برشمرد.

حیدریان افزود: خرید و آماده سازی زمین در سه هزار متر مربع ، احداث کانال آبیاری در 1.7 کیلومتر ازجمله اقدامات و عملیات اجرایی درساخت این سد کوچک انحرافی و کانال انتقال آب است.

وی بیان داشت: احداث بند انحرافی در سه دهم میلیون متر مکعب از اراضی، خسارت کشت با اختصاص دادن 30 میلیون ریال اعتبار طرح مذکور نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته این سد است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان عنوان کرد: هزینه های احداث و عملیات اجرایی سازه مذکور در روستای چروک شهرستان کلاله از محل اعتبارات استانی طرح های کوچک تامین آب گلستان پرداخت می شود.