ساعت شهری مزین به نام و تمثال شهدای دهم دیماه در ورامین نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به مناسبت فرارسیدن دهم دیماه، سالروز حماسه قیام مردمی ورامین در سال 1357 بر علیه حکومت سفاک پهلوی، شهرداری ورامین در گرامیداشت سالروز این قیام برنامه های فرهنگی را ترتیب داده است.

محمد راشدی افزود: مردم ورامین با قیام خودجوش خود در سال 1357 و تقدیم شهدای عزیزی همچون شهیدان میرزایی، کریمی، شیرازی و گلعباسی ثابت کردند که در راه تشکیل و تثبیت انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خون و جان خویش خواهند گذشت.

وی بیان داشت: به همین منظور، مراسم معنوی انس با قرآن کریم با حضور استاد "حامد شاکر نژاد" از قاریان برجسته و ممتاز بین المللی در مسجد حضرت سجاد(ع) برگزار شد.

این مسئول ادامه داد: تهیه ساعت شهری بزرگ مزین به نام و تمثال شهدای دهم دیماه و نصب آن در میدان حضرت امام خمینی(ره) و نامگذاری خیابان شهدا به نام جدید( شهدای دهم دی) از محل میدان حضرت امام خمینی(ره) تا میدان حضرت امام حسین(ع) و نصب تابلوهای نام این خیابان با نقش تصویر و نام شهدای این قیام از جمله برنامه های این شهرداری در بزرگداشت این حماسه و قیام مردمی است.