949میلیارد ریال اعتبار آسفالت راه های روستایی خراسان رضوی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خجسته اظهارکرد: در حال حاضر 197 پروژه احداث و آسفالت راه روستایی در استان فعال است که با اجرای کامل آنها 792 کیلومتر راه جدید به شبکه راه های آسفالته روستایی افزوده می شود.

وی سپس به مهمترین راه های روستایی به بهره برداری رسیده در پاییز امسال اشاره کرد و گفت: یکی از راه های مهم مورد بهره برداری قرار گرفته در پاییز امسال محور روستایی بقمچ از توابع شهرستان چناران است که 34 کیلومتر طول دارد.

خجسته افزود: از دیگر پروژه های تکمیل شده در پاییز امسال می توان به راه روستاهای قشلاق، چهل من سنگ، جغنه حضرتی و حسن شهاب در شهرستان مشهد و گوی- میانسرا و حسن آباد مولوی در تایباد و تربت جام اشاره کرد.

معاون راه روستایی راه و ترابری خراسان رضوی با اشاره به وجود 14 هزار و 152 کیلومتر راه روستایی در استان گفت: تاکنون 6 هزار و 376 کیلومتر از این میزان راه آسفالت شده که بر این اساس 1780 روستا از مجموع 25 هزار روستای استان دارای راه آسفالته بوده و یا راه موجود برای دسترسی به آنها در حال آسفالت است.

وی گفت: با توجه به گسترش نهضت آسفالت راه های روستایی در استان میانگین برخورداری جمعیتی از راه های روستایی آسفالته با 4.64 درصد رشد به عدد67 درصد در سال 89 رسیده که قطعا امسال افزایش چشمگیری خواهد داشت.