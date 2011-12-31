به گزارش خبرنگار مهر، دورههای آموزشی دفتر شعر جوان در زمستان سال جاری از چهارشنبه 7 دی ماه با دو کلاس «درسگفتارهایی از شاعران دیروز و امروز» و «مکتبهای ادبی» با حضور شمس لنگرودی آغاز شد.
البته کلاسهای دیگر هنوز آغاز نشده و ثبتنام این دورهها همچنان ادامه دارد. واحد آموزش این دفتر برای زمستان دورههای مختلفی چون درسگفتارهایی از شاعران دیروز و امروز، کارگاه ترجمه، کارگاه شعر، اسطوره شناسی، مکتبهای ادبی، شعر عرب، شاهنامهخوانی، شعر کودک و شعر جهان را تدارک دیده است.
این کلاسها به ترتیب توسط شمس لنگرودی، احمد پوری، گروس عبدالملکیان، عباس مخبر، شمس لنگرودی، موسی بیدج، حمید عبداللهیان، مصطفی رحماندوست و احمد پوری تدریس میشود.
کارگاه شعر گروس عبدالملکیان که 17 دی ماه آغاز میشود تا 14 ماه جاری فرصت ثبتنام دارد.
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