به گزارش خبرنگار مهر، دوره‌های آموزشی دفتر شعر جوان در زمستان سال جاری از چهارشنبه 7 دی ماه با دو کلاس «درسگفتارهایی از شاعران دیروز و امروز» و «مکتب‌های ادبی» با حضور شمس لنگرودی آغاز شد.

البته کلاس‌های دیگر هنوز آغاز نشده و ثبت‌نام این دوره‌ها همچنان ادامه دارد. واحد آموزش این دفتر برای زمستان دوره‌های مختلفی چون درسگفتارهایی از شاعران دیروز و امروز، کارگاه ترجمه، کارگاه شعر، اسطوره شناسی، مکتب‌های ادبی، شعر عرب، شاهنامه‌خوانی، شعر کودک و شعر جهان را تدارک دیده است.

این کلاس‌ها به ترتیب توسط شمس لنگرودی، احمد پوری، گروس عبدالملکیان، عباس مخبر، شمس لنگرودی، موسی بیدج، حمید عبداللهیان، مصطفی رحماندوست و احمد پوری تدریس می‌شود.

کارگاه شعر گروس عبدالملکیان که 17 دی ماه آغاز می‌شود تا 14 ماه جاری فرصت ثبت‌نام دارد.

این کلاس‌ها همگی در 20 هفته و 10 جلسه برگزار می‌شوند و به غیر از شعر جهان و کارگاه ترجمه، هزینه ثبت‌نام آنها 40 هزار تومان است.

کارگاه ترجمه به دلیل تخصصی‌تر بودن و لزوم تسلط شرکت‌کنندگان به زبان انگلیسی و همچنین دوره شعر جهان هزینه بالاتری دارند که این افزایش قیمت 10 تا 20 هزار تومان خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی خیابان شریعتی، خیابان شهید کلاهدوز (دولت سابق)، نبش خیابان نعمتی، دفتر شعر جوان مراجعه کنند. کلاس‌ها نیز در این دفتر برگزار می‌شود.