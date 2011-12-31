جمعی از نویسندگان کودک «یه اسم و چند قصه» را به دست چاپ سپردند

لاله جعفری، نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه «یه اسم و چند قصه» شامل کتابهایی است که هر کدام 10 داستان کودک از 10 نویسنده را در برمیگیرند. هر کتاب، یک موضوع مشخص دارد که 10 نویسنده درباره آن 10 داستان مینویسند.
وی افزود: هر کتاب به یک موضوع از اشیا و حیوانات اختصاص دارد. به عنوان مثال یکی از کتابها درباره دستکش یا کتابهای دیگر درباره قابلمه، سنگ، درخت یا بزغاله هستند. به نظرم حدود 16 عنوان کتاب در قالب این مجموعه منتشر شود. برخی از نویسندگانی که در حال حاضر با این پروژه همکاری دارند، عبارتند از: شکوه قاسم نیا، ناصر کشاورز، محمدرضا شمس، فروزنده خداجو، مهدی ماهوتی، سپیده خلیلی، طاهره خردورز، سوسن طاقدیس، علیرضا متولی، ناصر نادری، شراره وظیفهشناس و ...
این نویسنده گفت: داستانهایی که در قالب این مجموعه چاپ میشود، 3 سال پیش در دفتر مجله رشد متولد شدند. در آن زمان با نویسندگانی که نامشان را بردم، در دفتر این مجله این داستانها را با یکدیگر نوشتیم و سعیمان این بود که مانیفستی برای داستان کودک ارائه کنیم. چون در کشورمان هیچ مرزی برای ادبیات و داستان کودکان و خردسالان وجود ندارد. بنابراین سعی کردیم نوعی استاندارد در زمینه داستان کودک ارائه بدهیم.
جعفری گفت: بنابراین 3 سال از وقتمان صرف خلق این داستانها شد و نتیجه تلاشمان در این چند سال داستانهایی شد که در این مجموعه منتشر میشود. این داستانها ابتدا در مجله رشد چاپ شدند. البته از ابتدا هم به نیت کتاب شدن آنها را نوشتیم و برای نوشتن داستانهایی که قرار است در کتاب چاپ شوند، به اجماع رسیدیم.
نویسنده کتاب «یه روز، یه میمونه» گفت: 5 عنوان از کتابهای این مجموعه تا روز چهارشنبه هفته گذشته منتشر شدند و باقی عناوین هم در ادامه این 5 عنوان منتشر خواهند شد.
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