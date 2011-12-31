آمریکا برای حفظ روابط حسنه با انقلابیون یمن تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر،" نیکلای سورکف" تحلیلگر این روزنامه در مطلب خود می نویسد: ایالات متحده کلید حل و فصل ‌بحران ‌داخلی ‌یمن ‌را ‌در ‌دست ‌دارد ‌ولی ‌با ‌نگرانی ‌از ‌تبعات ‌منفی، ‌روند ‌صدور ‌ویزا ‌به ‌علی ‌عبدالله ‌صالح ‌رئیس ‌جمهور سابق ‌یمن ‌را ‌طول ‌می‌دهد. ‌دولت ‌باراک ‌اوباما ‌از ‌صالح ‌ضمانت ‌می‌خواهد ‌که ‌در ‌عوض ‌واگذاری ‌پناهندگی، وی ‌مانع ‌از ‌انتقال ‌زمام ‌امور ‌کشور ‌به ‌دست ‌مخالفان ‌نشود.



در ادامه این مطلب آمده است: رئیس ‌جمهور ‌یمن ، ‌رسماً ‌باید ‌برای ‌ادامه ‌معالجه ‌به ‌ایالات ‌متحده ‌برود. ‌ولی ‌همه ‌نیروهای درگیر ‌می دانند ‌که وی باید قدرت را واگذار کند. ‌ناظران ‌خاطرنشان ‌می‌کنند ‌تا ‌زمانی ‌که ‌صالح ‌در ‌میهن ‌باقی ‌بماند، ‌تغییرات ‌در ‌این ‌کشور ‌غیر ‌ممکن ‌است. ‌این ‌بحران ‌طولانی ‌به ‌نفع ‌افراطیونی ‌است ‌که ‌یمن ‌را ‌به ‌تکیه ‌گاه ‌اساسی ‌خود ‌تبدیل ‌نموده‌اند. ‌آمریکایی‌ها ‌می‌دانند ‌که اگر ‌مرحله ‌بی‌ثباتی ‌هرچه ‌زودتر ‌تمام ‌شود، ‌دولت ‌جدید ‌زودتر ‌به ‌حل ‌مسائل ‌مبرم ‌کشور ‌خواهد ‌پرداخت. ‌آمریکا ‌مانند ‌سابق ‌در ‌یمن ‌منافع ‌راهبردی ‌دارد. ‌به ‌خصوص ‌در ‌زمینه ‌مبارزه ‌با ‌القاعده ‌در ‌شبه ‌جزیره ‌عربستان ‌که ‌اخیراً ‌تضعیف ‌شده ‌ولی ‌مانند ‌سابق ‌امنیت ‌آمریکا ‌و ‌متحدان ‌منطقه‌ای ‌آن ‌را ‌تهدید ‌می‌نماید. علت ‌دیگر ‌نگرانی، ‌ادامه ‌قیام ‌شیعیان ‌در ‌قسمت ‌شمالی ‌یمن ‌است. ‌احتمال ‌می رود ‌که ‌آنها ‌از ‌ایران ‌کمک ‌دریافت ‌کرده ‌و ‌بر ‌همین ‌اساس ‌برای ‌عربستان ‌سعودی، ‌متحد ‌کلیدی ‌آمریکا ‌در ‌جهان ‌عرب ‌تنش ‌ایجاد ‌می‌کنند. لذا ‌به ‌نفع ‌واشنگتن ‌است ‌که ‌خروج ‌صالح ‌از ‌کشور ‌و ‌عوض ‌شدن ‌حکومت ‌یمن ‌را ‌سرعت ‌بخشد. ‌



آمریکا از ترس تکرار داستان مورد ایران که با راه دادن شاه به این کشور برای معالجه، سفارت‌اش اشغال شد در باره رئیس جمهوری یمن احتیاط می کند .

نزاویسیمایا گازیتا در ادامه می نویسد: ‌کاخ ‌سفیده ‌تلاش ‌مأیوسانه‌ای ‌به ‌عمل ‌می‌آورد ‌تا ‌از ‌عواقب ‌منفی ‌واگذاری ‌پناهندگی ‌(ولو ‌با ‌انگیزه‌های ‌انسانی) ‌به ‌دیکتاتوری ‌ارتباط ‌دارد ‌که ‌مقصر ‌کشته ‌شدن ‌صدها ‌تظاهر ‌کننده ‌است. دستیاران ‌باراک ‌اوباما ‌بی‌پرده ‌اعتراف ‌می‌کنند ‌که ‌همه ‌حوادث ‌30 ‌سال ‌پیش ‌را ‌در ‌نظر ‌دارند ‌که ‌ایالات ‌متحده ‌شاه ‌سرنگون ‌شده ‌ایران ‌را ‌برای ‌معالجه ‌به ‌خاک ‌خود ‌راه ‌داد ‌و ‌انقلابیون ‌ایرانی ‌در ‌جواب ‌سفارت ‌آمریکا ‌در ‌تهران ‌را ‌به ‌تصرف ‌خود ‌در ‌آورده ‌و ‌دیپلمات‌های آمریکایی ‌را ‌گروگان ‌گرفتند. از ‌سوی ‌دیگر، ‌نمی‌توان ‌صالح ‌را ‌در ‌منطقه ‌و ‌از جمله ‌در ‌عربستان ‌سعودی ‌باقی ‌گذاشت ‌زیرا ‌در ‌این ‌صورت ‌حتماً ‌خواهند ‌گفت ‌که ‌رئیس ‌جمهور ‌مغضوب ‌دست ‌از ‌حکومت ‌نکشیده ‌و ‌می‌تواند ‌در ‌روند ‌انتقال ‌قدرت ‌مداخله ‌کرده ‌و ‌هر ‌آن ‌پیش ‌طرفداران ‌تا ‌دندان ‌مسلح ‌خود ‌بر ‌گردد. یک ‌مسئله ‌دیگر ‌آن ‌است ‌که ‌بخشی ‌از ‌مخالفان ‌یمنی ‌از ‌واگذاری ‌مصونیت ‌دربرابر ‌تعقیب ‌به ‌صالح ‌خودداری ‌کرده ‌و ‌بر ‌محاکمه ‌صالح ‌در ‌ازای ‌جنایات ‌و ‌سوءاستفاده ‌از ‌قدرت ‌تأکید ‌می‌نمایند. ‌ولی ‌برای ‌واشنگتن ‌داشتن ‌روابط ‌حسنه ‌با ‌مقامات ‌جدید ‌یمن ‌اهمیت ‌اصولی ‌دارد ‌تا ‌آنها ‌به ‌همکاری ‌ضد ‌تروریستی ‌ادامه ‌داده ‌و ‌از ‌پروازهای ‌هواپیماهای ‌آمریکایی ‌بدون ‌سرنشین ‌که ‌شبه ‌نظامیان ‌را ‌شکار ‌می‌کنند، ‌ممانعت ‌نکنند. به ‌همین ‌علت ‌شروط ‌زیادی ‌برای ‌ورود ‌صالح ‌به ‌آمریکا ‌مطرح ‌می‌شود. ‌واشنگتن ‌برای ‌اجتناب ‌از ‌عواقب ‌منفی ‌می‌خواهد ‌که ‌صالح ‌ابتدا ‌به ‌یکی ‌از ‌کشورهای ‌عربی ‌برای ‌معالجه ‌برود ‌و ‌از ‌آنجا ‌بنا ‌به ‌توصیه ‌پزشکان ‌محلی ‌راهی ‌آمریکا ‌شود. ‌



این روزنامه در پایان آورده است: ‌کاخ ‌سفید ‌از ‌صالح ‌می‌خواهد ‌که ‌موافقتنامه‌ای ‌امضا ‌کند ‌که ‌در ‌آن ‌زمانبندی ‌واگذاری ‌قدرت ‌و ‌تاریخ ‌دقیق ‌پایان ‌همه ‌اختیارات ‌رهبر ‌یمن ‌قید ‌گردد. ‌اقامت ‌وی ‌در ‌امریکا ‌هم ‌بی ‌پایان ‌نخواهد ‌بود. ‌از ‌صالح ‌می‌خواهند ‌که ‌از ‌مداخله ‌در ‌سیاست ‌یمن ‌دست ‌بکشد ‌که ‌همین ‌امر ‌می‌تواند ‌مشکل ‌ایجاد ‌کند. ‌در ‌یمن ‌قوم ‌و ‌خویشان ‌و ‌متحدان ‌او ‌باقی ‌مانده‌اند ‌که ‌ناگزیر ‌از ‌منافع ‌گروه ‌خود ‌دفاع ‌خواهند ‌کرد. ‌در ‌این ‌شرایط ‌امیدی ‌به ‌حل ‌و ‌فصل ‌آسان ‌مسئله ‌نیست.