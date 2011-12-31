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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

پلیس مالزی خبرداد؛

توقیف 21 میلیون دلار دارایی قاچاقچیان مواد مخدر/صدور حکم اعدام برای مجرمین

توقیف 21 میلیون دلار دارایی قاچاقچیان مواد مخدر/صدور حکم اعدام برای مجرمین

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: پلیس مالزی از توقیف دارایی های قاچاقچیان مواد مخدر به ارزش 21 میلیون دلار در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، رییس اداره تحقیقات و مبارزه با جرایم و قاچاق مواد مخدر ماالزی با اعلام این خبر گفت: توقیف داراییهای قاچاقچیان مواد مخدر یکی از اقدامات پلیس برای ریشه کنی کامل قاچاق مواد مخدر در مالزی است.

"نور رشید ابراهیم" ارزش کل مواد مخدر کشف و توقیف شده توسط پلیس درسال جاری را 72 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: افزایش میزان قاچاق مواد مخدر و استفاده از مالزی به عنوان مسیر ترانزیت مواد مخدر بسیار دلهره آور است.

وی در ادامه گفت : آمارها نشان می دهد که قاچاق مواد مخدر در مالزی افزایش چشمگیری داشته و در مواردی قاچاقچیان مواد مخدر به مجازات اعدام محکوم شده اند.

کد مطلب 1497144

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