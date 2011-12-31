توقیف 21 میلیون دلار دارایی قاچاقچیان مواد مخدر/صدور حکم اعدام برای مجرمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، رییس اداره تحقیقات و مبارزه با جرایم و قاچاق مواد مخدر ماالزی با اعلام این خبر گفت: توقیف داراییهای قاچاقچیان مواد مخدر یکی از اقدامات پلیس برای ریشه کنی کامل قاچاق مواد مخدر در مالزی است.

"نور رشید ابراهیم" ارزش کل مواد مخدر کشف و توقیف شده توسط پلیس درسال جاری را 72 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: افزایش میزان قاچاق مواد مخدر و استفاده از مالزی به عنوان مسیر ترانزیت مواد مخدر بسیار دلهره آور است.

وی در ادامه گفت : آمارها نشان می دهد که قاچاق مواد مخدر در مالزی افزایش چشمگیری داشته و در مواردی قاچاقچیان مواد مخدر به مجازات اعدام محکوم شده اند.