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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۷

سردار نوروزی:

حماسه 9 دی انقلابی در دهه سوم است

حماسه 9 دی انقلابی در دهه سوم است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: اگر فعالیت انقلاب اسلامی ایران را به سه دهه تقسیم کنیم، حماسه بزرگ 9 دی یک انقلاب در دهه سوم و ورود به دهه چهارم بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار بهرام نوروزی صبح شنبه  در شانزدهمین همایش رؤسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه های انتظامی گلستان، افزود: نهم دی ماه اوج بصیرت مردمی و پیوند با رهبری کل قوا بوده است.

وی با اشاره به حدیثی از امام رضا (ع) افزود: در غبار فتنه، فتنه گر از مومن تشخیص داده نمی شود زیرا که منافقان خود را مصلح دلسوز می دانند.

وی گفت: در ایام پس از انتخابات سال 88 و در پی حرمت شکنیهای عده ای فریب خورده دیدیم که چگونه مردم مومن و انقلابی ایران اسلامی با بینش بلند و درک عمیق دست های پشت پرده و اهداف پلید آنان هوشیارانه واکنش نشان داده و آن حماسه را خلق کردند.

وی تصریح کرد: حماسه نهم دی ماه به حماسه ای ماندگار در تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی ایران تبدیل شده است و گرامیداشت این روز بزرگ تعظیم شعائر دینی و انقلابی است.

سردار نوروزی به تعدادی از فتنه ها و تفرقه افکنی های دشمنان انقلاب اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: فتنه سی اُم خرداد ماه سال 60، فتنه 18 تیر ماه سال 78 و فتنه انتخابات سال 88 از جمله اقدامات فریبکارانه دشمنان انقلاب اسلامی بوده که علیرغم تمام تبلیغات انجام شده با بصیرت و آگاهی مردم به شکست انجامیده شده است.

وی ایمان، اعتقاد قلبی و درک و دیده باطنی را سرچشمه فعالیت های سازنده دانست و بیان داشت: جهل، ناباوری و ناآگاهی انسان را به قعر ظلمات سوق می دهد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار داشت: اهمیت کار نیروی انتظامی را باید در اهمیت امنیت اجتماعی جستجو کرد.

وی در پایان از تلاش مجموعه انتظامی گلستان در راستای مأموریت های محوله تقدیر کرد.

کد مطلب 1497148

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