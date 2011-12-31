به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سازمان حج و زیارت آمده است: سازمان حج و زیارت اعلام کرد مشمولین ثبت‌نام و تشرف مرحله اول اعزام به عمره شامل دارندگان اولویت‌های 1 تا 230 بانک ملت که در ثبت نام عمومی سال 1387 شرکت کرده و کارت ثبت‌نام دارای اعتبار را در دست دارند ، است.

مرحله اول اعزام: گروههای اعزامی در دهه اول ربیع حدودا از 12/11/90 لغایت دهه سوم جمادی الثانی حدودا تا 26/02/1391



مرحله دوم: گروههای اعزامی از دهه سوم جمادی الثانی حدودا از 27/02/1391 لغایت دهه سوم شعبان حدودا 28/04/1391 بنابراین پذیرش متقاضیان دارای اولویت تشرف در گروههای مرحله اول از تاریخ 14/10/1390 به ترتیب در هراستان برابراطلاعیه هایی خواهد بود که متعاقبا ازسوی هریک از مدیریت های حج وزیارت استان درجرایدمحلی واستانی اعلان می گردد، آغاز میشود. از اینروکلیه کسانی که واجد شرایط تشرف در مرحله اول اعزام به عمره می باشند(موارد ذیل الذکر)دعوت می شود با عنایت به نکات ذیل اقدامات لازم را معمول فرمایند.



توضیح مهم: تشرف زمان منوط به صدور بموقع روادید از سوی سفارت کشور عربستان سعودی در ایران و تایید جداول پروازی می باشد.



ضمنا اعلام جزئیات گروههای مرحله دوم، به همراه ضوابط وشرایط ثبت نام مربوطه حدودا درنیمه دوم فروردین ماه 1391برابر اطلاعیه های صادره انجام وامکان پذیر خواهد شد.



مشمولین ثبت نام وتشرف:

مرحله اول: 1-دارندگان اولویت های 1 تا230 بانک ملت که در ثبت نام عمومی سال 1387 شرکت نموده و کارت ثبت نام دارای اعتبار را در دست دارند.



2-با توجه به فراخوان های مکرر سازمان طی سنوات گذشته از کلیه دارندگان قبوض بانک ملی مربوط به ثبت نام های سنوات1363 ،1376و1382 تا 1386 و عدم تشرف آنان ، در سال جاری برای آخرین بار از دارندگان اینگونه قبوض دعوت بعمل می آید بدیهی است عدم مراجعه وثبت نام آنان در عمره جاری به منزله انصراف از سفر عمره می باشد.

تبصره: متقاضیان بمنظور اطلاع از اولویت های تشرف می توانند با مراجعه به سایت بانک ملت به آدرسwww.bankmellat.irویا مراجعه به شعب مربوطه، تماس با شماره تلفن 1556(مرکز ارتباطات مردمی بانک ملت) و یا ارسال شماره ثبت نام خود به مرکز پیام بانک ملت به شماره 200034 (از طریق پیامک)از اولویت تشرف خود مطلع گردند.



تاریخ پذیرش مشمولین تشرف:

1-اسامی و آدرس دفاتر زیارتی مجاز به همراه تاریخ پرواز،گروه قیمتی و هزینه آن و سایر اطلاعات لازم در هر استان توسط دفاتر حج و زیارت استان در روزهای دوشنبه 12/10/90 و سه شنبه 13/10/90 و استانهای تهران ، البرز وقم روز چهارشنبه 14/10/90 از طریق جراید کثیرالانتشار محلی اعلام وتاریخ ونحوه پذیرش متقاضیان نیزبرابر زمانبندی مربوط هر استان، در دفاتر زیارتی آغاز خواهد شد.

2- تا قبل از اعلام رسمی کارگزاران در جراید، هیچ یک از کارگزان مجاز به پذیرش متقاضیان و اخذ مدارک از آنان به هیچ وجه و تحت عناوین رزرو، لیست انتظار و... نبوده و ثبت نام فقط در روز و ساعت اعلام شده از سوی دفتر حج و زیارت استانها با حضور ناظرین مربوط انجام خواهد شد.

چنانچه در مهلت مقرر(برابر اطلاعیه استانی دفاتر حج و زیارت)مراجعه واجدین شرایط برای ثبت نام و تکمیل ظرفیت های پروازی صورت نگیرد سازمان حج و زیارت با دعوت از اولویت های بعدی نسبت به تکمیل ظرفیت گروه ها اقدام خواهند نمود.ازاینرو از هم اکنون توصیه میگردد که متقاضیان ظرف مهلتی که تعیین میگردد به کارگزاران مجاز در سطح استان/شهرستان مربوط مراجعه ونسبت به ثبت نام در گروه وتاریخ موردنظرشان اقدام نمایند.



نحوه ثبت نام و مدارک لازم:

1- تشرف معتمرین با گذرنامه عادی بین المللی (باحداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز گروه وداشتن حداقل 2 صفحه خالی مقابل هم)خواهد بود بدیهی است دریافت گذرنامه جدید و یا تمدید اعتبار آن و همچنین پرداخت عوارض خروج از کشور به عهده متقاضی می باشد



2- متقاضی با مراجعه به هریک از دفاتر خدمات زیارتی امکان انتخاب گروه و تاریخ پرواز مورد نظر خود را دارد ازاین رو توصیه می گردد متقاضیان با مراجعه به نزدیکترین کارگزار(محل سکونت یا کار) نسبت به انتخاب گروه و رزروجا در ظرفیت خالی گروهها اقدام نماید.



هنگام ثبت نام اولیه(رزرو جا) به کارگزار مبداء(رزروکننده) اصل قبض بانکی دارای اولویت + کارت یا شماره ملی + اصل و کپی شناسنامه + و سایر مدارکی که در اطلاعیه های استانی ذکر میگردد را جهت خود و همراهان درجه اول(همسر-فرزند-پدر-مادر-برادر-خواهر) ارائه نموده و برگه رزرو جا را دریافت نمایید.

متقاضیان مندرجات برگه رزروجا تحویلی را بدقت مطالعه نموده و وفق مفاد مطالب ذکر شده ادامه فرآیند را دنبال نمایند. توضیح مهم: برای متقاضیان که اقدام به ثبت نام در پروازهای یک ماه نخست عملیات می نمایند ارائه اصل گذرنامه دارای اعتبار الزامی بوده و در اسرع وقت می بایست مراحل بعدی ثبت نام را دنبال و ثبت نام خود را قطعی نمایند.



3-با توجه به اینکه ظرفیت هر گروه تعیین و قابلیت افزایش ندارد، لذا هنگام مراجعه به دفتر زیارتی به نحوی اقدام شود که جهت خود و همراهان و سایر افرادی که تمایل دارند باهم مشرف شوند واولویت تشرف نیز دارند ثبت نام و رزروجاانجام دهند زیرا پس از تکمیل ظرفیت گروه، افزایش ظرفیت مقدور نمی باشد از اینرو هنگام ثبت نام اولیه (رزرو) دقت لازم را مبذول نموده و مندرجات برگه رزروجارا مطالعه فرمایند.



4-خروج از کشور مشمولین وظیفه عمومی و پرسنل نیروهای مسلح تابع مقررات مربوطه خواهدبود.



تذکرات مهم

امکان انجام ثبت نام اولیه و رزرو جا نزد کلیه کارگزاران مجاز سطح استان که در جراید محلی دفاتر حج و زیارت منتشر میشود وجود دارد لیکن قطعی نمودن ثبت نام منوط به مراجعه به کارگزار مقصد در مهلت تعیین شده خواهد بود (برابر مفاد برگه رزروجا).



1-هزینه های سفر مشمولین تشرف که بخش اصلی آن شامل هزینه ارزی ، ریالی و بلیط هواپیمایی می باشد همراه با قبض صادره از سوی کارگزار توسط متقاضی در بانک عامل قابل واریز خواهد بود علاوه بر آن بخش دیگری از هزینه تشرف که شامل هزینه جلسات آموزشی، هزینه های اداری کارگزاران، مدیر و معاون راهنما می باشد و بر اساس ظرفیت هر گروه/ ایستگاه پروازی متغیر است (که می باید برابر قیمت های مصوب دفتر حج و زیارت این جدول در محل ثبت نام کارگزار نصب و قابل رؤیت باشد) به حساب بانکی کارگزار مربوط، واریز می گردد.



2- ضمناً هر دفتر زیارتی برای انجام ثبت نام اولیه از متقاضی( رزروجا )برای سایر دفاتر زیارتی مبلغ بیست هزار ریال به ازای هر نفر دریافت خواهد نمود.



لذا پرداخت هرگونه وجه غیر از مبالغ مذکور در بند فوق تحت هیچ عنوانی به صورت واریز به حساب و یا پرداخت نقدی مجوزی ندارد.



تذکر:

برخی از گروه ها جهت تهیه و تأمین ساک یک شکل(دراندازه های استاندارد شرکت های هوایی) ، البسه و لوازم احرام و طواف و همچنین حمل و نقل از محل سکونت به فرودگاه وبلعکس در داخل کشور بصورت یکجا اقدام می نمایند که در این صورت می باید در جلسات اول نسبت به انتخاب 3 نفر نماینده از بین زائرین اقدام و با نظارت آنان هزینه های خرید وسایل مذکور و حمل و نقل محاسبه، دریافت و انجام گردد.