محمدرضا یاورزاده در گفتگو با مهر با تشریح آخرین وضعیت شرایط اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان گفت: امسال برای اولین بار حامیان حقوق مصرف‌کننده بر اساس کیفیت حمایت از مصرف‌کنندگان به سه دسته طلایی، نقره‌ای و برنز تقسیم‌بندی می‌شوند، در واقع این تندیس‌ها به شرکتهایی تعلق می‌گیرد که امتیازات لازم را کسب کرده باشند.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان افزود: سطح بندی تندیس‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده، باعث ایجاد انگیزه و تلاش این شرکتها به کسب تندیس طلایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: اعتبار این تندیس‌ها یکساله است و در صورتی که مدت اعتبار گواهینامه و تندیس هر واحدی منقضی شود، درج آرم و یا استفاده از این نشان به هر نحوی در روی کالا و یا بروشور تخلف حساب شده و این سازمان با متخلفان برخورد خواهد کرد.

یاورزاده گفت: بر این اساس، مقرر شده نظارت بر این امر از سوی بازرسان معاونت بازرسی و نظارت سازمان حمایت و با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها انجام و متخلفان شناسایی و برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.

وی اظهار داشت: امسال شرایط اخذ تندیس مشروط به داشتن 5 پیش‌شرط است که شامل دریافت گواهینامه حداقل در دو سال متوالی یا 3 سال غیرمتوالی، کسب حداقل امتیاز 90 در مجموع امتیازهای اعطای گواهینامه، نداشتن زیان مالی که البته شرکتهایی که در سال مورد بررسی، طرح توسعه داشتند از این امر مستثنی هستند، رضایت‌مندی مشتریان به میزان بالای 90 درصد و نیز وجود گستره توزیع کالا یا خدمات و نمایندگی عنداللزوم واحد متقاضی در بالای 20 استان در سطح کشور هستند.

این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص شروط دارای امتیاز اعطای تندیس تصریح کرد: افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید و خدمات با توجه به عملکرد سال گذشته واحد، افزایش توسعه کمی در خدمات یا خدمات پس از فروش، افزایش توسعه کیفی و نوآوری در خدمات یا خدمات پس از فروش، داشتن واحد تحقیق و توسعه، افزایش سهم تحقیق و توسعه نسبت به دوره قبل، استفاده از طرح‌های تحقیقاتی کاربردی به منظور ارتقا کیفیت کالا و نیز استفاده از طرح‌های نوآوری در تولید کالا به منظور ارتقاء کیفیت آن از جمله این شروط هستند.

یاورزاده ادامه داد: همچنین استفاده از طرح‌های تحقیقاتی کاربردی به منظور افزایش کمی تولیدات، استفاده از تکنولوژی مدرن و بهبود سطح تکنولوژی، اطلاع رسانی و تبلیغات رسانه‌ای در خصوص محصولات، ارتقای کیفیت کالا یا خدمت مستند به گزارش واحد متقاضی و تائید حوزه تخصصی، صادرات کالا، جلوگیری از واردات کالا به واسطه تولید کالای شرکت متقاضی و در نهایت ورود اطلاعات به سامانه‌های سازمان از جمله دیگر شروط دارای امتیاز است.

وی اظهار داشت: شروط مرتبط با قیمت دارای 20 امتیاز، شروط مربوط به کیفیت 10 امتیاز، شروط مرتبط با رضایت مشتری 30 امتیاز و نیز شروط مرتبط با توزیع و خدمات پس از فروش 30 امتیاز است. به شرکتهایی که موفق به کسب 38-34 امتیاز شوند، تندیس برنزی، کسب امتیاز بین 42-39 تندیس نقره‌ای و کسب امتیاز بالای 42، تندیس طلایی اعطا می‌شود.

یاورزاده گفت: مشتری مداری و توجه به خواست و نیازهای مشتریان و مصرف‌کنندگان از جمله مسائلی است که باید به عنوان یک فرهنگ اقتصادی در کشور جایگزین فرهنگ تولید مداری شود. به عبارت دیگر تولید و ارایه خدمات باید بر اساس نیازهای مصرف‌کننده شکل گیرد و سازمانها و بنگاههایی که بر این اساس عمل می‌کنند، مورد تشویق و ترغیب قرار گیرند.

وی افزود: ارایه گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کننده به بنگاههای اقتصادی که توانسته‌اند شرایط احراز رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را کسب کنند، گامی در راستای نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در گسترش فرهنگ مشتری مداری در حوزه‌های تولیدی است.

یاورزاده گفت: با توجه به الزامات جهانی و بین‌المللی و نیز قانون جدید حمایت از حقوق مصرف‌کننده در ایران و نیز عدم برآورده شدن کامل اهدافی چون ایجاد تثبیت و تحکیم ساختار رقابتی سالم و تشویق فعالیتهای تولیدی و خدماتی، افزایش انگیزه و ایجاد حساسیت در تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، تغییر رویه موجود در جهت انتخاب حامیان حقوق مصرف‌کنندگان و ارایه مدلی جدید و علمی تر را ضروری و اجتناب ناپذیر کرده است.

وی اظهار داشت: در این راستا به منظور تدوین مدل بهینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر اساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان ضمن بهره‌گیری از تجربیات و الگوهای منطقه‌ای و بین‌المللی، الگویی منطبق با مبانی قانونی و به ویژه قوانین جدید آن هم در حوزه کالایی و خدمات و با تاکید بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش استفاده از تشکل های مردمی و صنفی مورد مطالعه قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: در تدوین ضوابط جدید از دستاوردهای مشابه در حیطه بین‌المللی نیز استفاده شده است؛ اما باید توجه داشت که مهمترین ویژگی در آئین‌نامه جدید وزن‌دهی به شرایط احراز با توجه به میزان اهمیت هر یک از شروط رعایت حقوق مصرف‎کنندگان است.