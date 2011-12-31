پوتین قطعا رئیس جمهور روسیه خواهد شد/ غربی ها قصد انقلاب رنگی داشتند

محمود رضا سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخابات ریاست جمهوری روسیه با تاکید بر این که پوتین قطعا رئیس جمهور روسیه خواهد شد گفت: محبوبیت ولادیمیر پوتین در این کشور بیش از محبوبیت حزب روسیه واحد است و از همین رو وی قطعا در دور نخست انتخابات حائز اکثریت رای مردم خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که اعتراضات در روسیه چه ابعادی داشته و چرا رسانه های غربی تا این اندازه به این موضوع می پردازند گفت: غربیها به شدت در تلاش هستند که در روسیه نیز به مانند برخی کشورهای بلوک شرق انقلاب رنگی راه اندازی کنند .

سفیر کشورمان در روسیه با بیان این که غربیها به دنبال کنار گذاشتن پوتین از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری روسیه هستند گفت: با تمام تلاشی که صورت گرفته است فعالیت آنها نتیجه بخش نبوده و نتواسته اند که اپوزوسیون دولت را به گونه ای سازماندهی کنند که به خیابانها کشیده شود.

وی به تلاش های رسانه ای غرب اشاره کرد و گفت: رسانه های وابسته به نظام سلطه اتفاقات اخیر در روسیه را همانند اتفاقات ایران بزرگ نمایی می کنند .

سجادی همچنین گفت: شاید منتقدین دولت در روسیه بیش از 5 میلیون نفر باشند ولی معترضینی که به خیابان ها آمدند از 50 هزار نفر تجاوز نمی کرد.

وی تاکید کرد در حالی که غربی ها انواع اقدامات روانی را در دستور کار قرار می دهند ، مردم روسیه اساسا اعتقادی به روش های غیر معمول در انتخاب رئیس جمهور خود ندارند.