جزئیات برقی شدن قطار تهران -مشهد/ افزایش ظرفیت تا 50 میلیون مسافر

عبدالعلی صاحب محمدی در گفتگو با مهر درباره توافق شرکت راه آهن با بخش خصوصی برای ساخت قطار برقی تهران - مشهد، اظهار داشت: با توافقی که با بخش خصوصی انجام گرفته این پروژه به روش BOT انجام میگیرد و در این مسیر سرعت به 200 کیلومتر افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه برای افزایش سرعت باید خط بهسازی شود، گفت: بخش خصوصی با بهسازی خط و اجرای شبکه بالاسری برق، ناوگان قطار برقی را در بخش مسافری و باری اجرایی می کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تا 2 سال آینده فاز اول این پروژه اجرایی شود، بیان کرد: فاز اول برای 2 سال و فازدوم برای 4 سال پس از آن به اجرا می رسد که ظرفیت این خط در فاز دوم به 11 میلیون تن بار و 50 میلیون مسافر می رسد.

صاحب محمدی تصریح کرد: در فاز اول هم در دو سال آینده ظرفیت مسافری این خط به 20 میلیون افزایش پیدا می کند و امیدواریم که با اجرای سریعتر پروژه این مسیر که یکی از پرترددترین مسیرهای ریلی است ایمنی وسرعت بیشتری داشته باشد.