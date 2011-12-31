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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

صاحب محمدی به مهر اعلام کرد:

جزئیات برقی شدن قطار تهران -مشهد/ افزایش ظرفیت تا 50 میلیون مسافر

جزئیات برقی شدن قطار تهران -مشهد/ افزایش ظرفیت تا 50 میلیون مسافر

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان جزئیات برقی شدن قطار تهران- مشهد، گفت: ظرفیت مسافری این مسیر در فاز دوم به 50 میلیون مسافر می‌رسد.

عبدالعلی صاحب محمدی در گفتگو با مهر درباره توافق شرکت راه آهن با بخش خصوصی برای ساخت قطار برقی تهران - مشهد، اظهار داشت: با توافقی که با بخش خصوصی انجام گرفته این پروژه به روش BOT انجام میگیرد و در این مسیر سرعت به 200 کیلومتر افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه برای افزایش سرعت باید خط بهسازی شود، گفت: بخش خصوصی با بهسازی خط و اجرای شبکه بالاسری برق، ناوگان قطار برقی را در بخش مسافری و باری اجرایی می کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تا 2 سال آینده فاز اول این پروژه اجرایی شود، بیان کرد: فاز اول برای 2 سال و فازدوم برای 4 سال پس از آن به اجرا می رسد که ظرفیت این خط در فاز دوم به 11 میلیون تن بار و 50 میلیون مسافر می رسد.

صاحب محمدی تصریح کرد: در فاز اول هم در دو سال آینده ظرفیت مسافری این خط به 20 میلیون افزایش پیدا می کند و امیدواریم که با اجرای سریعتر پروژه این مسیر که یکی از پرترددترین مسیرهای ریلی است ایمنی وسرعت بیشتری داشته باشد.

کد مطلب 1497158

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