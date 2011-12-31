آموزش فرهنگ ترافیک به شهروندان تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی عرفان منش گفت: برنامه‌های آموزش حقوق شهروندی به پایتخت نشینان از جمله آموزش فرهنگ ترافیک به تصویب رسید و این آموزش با همکاری اداره راهور تهران در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: پس از بررسی موضوعات مختلف، تصمیم نهایی بر این شد تا در کنار بحث اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی، بحث آموزش فرهنگ ترافیک نیز در دستور کار قرار گیرد.

این مسئول عنوان کرد: کمیته ای برای این منظور تشکیل شده تا علاوه بر آموزش حقوق شهروندی به شهروندان پایتخت، آموزش مباحث ترافیکی نیز برای کاهش بار ترافیکی با مسئولیت ادراه راهور استان تهران در دستور کار قرار بگیرد.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح و برنامه‌های آموزشی، صیانت از حقوق شهروندان است، چراکه تکریم ارباب رجوع، روان سازی قوانین، دسترسی همه افراد به آموزشهای جدید و اطلاع رسانی، از مهمترین مطالبات شهروندان است که در این برنامه‌ها مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

عرفان منش بیان داشت: چنانچه کمیته مربوطه بخواهد قوانین جدیدی را به تصویب برساند، استانداری آن را پیگیری می کند، چراکه همه تلاشها برای کسب رضایت شهروندان خواهد بود.