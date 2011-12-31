آخرین وضعیت ارزشیابی‌ مدارک‌ دانشگاهی کشورهای عربی/ جدول نامعتبرها

به گزارش خبرنگار مهر، تحصیلات دانشگاهی در کشورهای عربی درهر کشور متفاوت است و در حال حاضر از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 8 دانشگاه از مجموع دانشگاههای کشورهای عربی نامعتبر شناخته شده اند.
کشور مصر
مصر دارای بیشترین تعداد مراکز آموزش عالی در میان کشورهای عربی با 12 دانشگاه دولتی، 4 دانشگاه خصوصی، 57 دانشسرا و 17 دانشکده تخصصی است. شرط ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، داشتن دیپلم دبیرستان با معدل بسیار خوب است. زبان تحصیل در دانشگاههای مصر، عربی، انگلیسی و در 2 دانشگاه فرانسوی است.
کشور اردن
تحصیلات عالی در دانشگاههای دولتی و خصوصی این کشور امکان پذیر است و کلیه دانشگاهها آزمون ورودی برگزار میکنند و بر اساس قبولی در آزمون، دانشجو میپذیرند. زبان تحصیل در دانشگاههای اردن، عربی و انگلیسی است.
کشور سوریه
تمام دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در سوریه، دولتی هستند. زبان تدریس در این کشور، عربی است و داوطلبان بر اساس نمرات دوره دیپلم به دانشگاه راه پیدا میکنند.
کشور لبنان
مراکز آموزش عالی در لبنان دولتی و خصوصی هستند که 8 دانشگاه و 12 مؤسسه آموزش عالی را در بر میگیرند. زبان تدریس در دانشگاهها، عربی، انگلیسی و فرانسوی است.
کشورهای حوزه خلیج فارس
دانشگاهها در کشورهای حوزه خلیج فارس، بیشتر دولتی هستند و تنها در سالهای اخیر در امارات متحده عربی، دانشگاههای خصوصی ایجاد شده اند.
عراق بعد از جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران و جنگ خلیج فارس، با مشکل کاهش کیفیت دانشگاهها در این کشور مواجه شده است.
عربستان سعودی با سرمایه گذاری بسیار، دانشگاههای توسعه یافته ای از جمله دانشگاههای شاه عبدالعزیز و نفت و معدن شاه فهد دارد.
دانشگاه قطر در کشور قطر، دانشگاه بحرین در کشور بحرین، دانشگاه کویت در کشور کویت و دانشگاه سلطان قابوس در کشور عمان همگی دولتی هستند. امارات متحده عربی دانشگاهی دولتی به همین نام دارد و دانشگاه علوم اسلامی و عربی در دوبی نیز دولتی است. دانشگاههای امریکایی شارجه و عجمان نیز دانشگاههای خصوصی در امارات متحده عربی هستند.
بر اساس اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران کلیه مدارک صادره از 8 دانشگاهی که در جدول آمده است غیر قابل بررسی و ارزشیابی است.
دانشگاههای نامعتبر
افرادی که مایل به تحصیل در کشورهای عربی هستند، چنانچه نام دانشگاه یا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غیر معتبر) منعکس نشده باشد، باید اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام کنند.
|ردیف
|نام کشور
|نام دانشگاه
|توضیحات
|1
|امارات متحده عربی
|
Canadian University of Dubai
|چنانچه شروع به تحصیل بعد از ژانویه 2010 میلادی باشد
|2
|بحرین
|
Gulf University
|-
|3
|عراق
|kurdistan University
|-
|4
|نام کشور ذکر نشده است
|Southern New Hampshire University
|-
|5
|سوریه
|Arab International University
|-
|6
|امارات متحده عربی
|Canterbury University
|-
|7
|امارات متحده عربی
|Dubai Polytechnic University of Dubai
|-
|8
|امارات متحده عربی
|Heriot Watt University (شعبه امارات)
|-
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