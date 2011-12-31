آخرین وضعیت ارزشیابی‌ مدارک‌ دانشگاهی کشورهای عربی/ جدول نامعتبرها

به گزارش خبرنگار مهر، تحصیلات‌ دانشگاهی‌ در کشورهای عربی درهر کشور متفاوت است و در حال حاضر از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 8 دانشگاه از مجموع دانشگاههای کشورهای عربی نامعتبر شناخته شده اند.

کشور مصر

مصر دارای بیشترین تعداد مراکز آموزش عالی در میان کشورهای عربی با 12 دانشگاه‌ دولتی، 4 دانشگاه‌ خصوصی، 57 دانشسرا و 17 دانشکده‌ تخصصی است. شرط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی، داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ با معدل‌ بسیار خوب‌ است. زبان‌ تحصیل‌ در دانشگاه‌های‌ مصر، عربی، انگلیسی‌ و در 2 دانشگاه‌ فرانسوی‌ است.

کشور اردن‌

تحصیلات‌ عالی‌ در دانشگاه‌های‌ دولتی‌ و خصوصی‌ این کشور امکان پذیر است و ‌کلیه‌ دانشگاه‌ها آزمون‌ ورودی‌ برگزار می‌کنند و بر اساس‌ قبولی‌ در آزمون، دانشجو می‌پذیرند. زبان‌ تحصیل‌ در دانشگاه‌های‌ اردن، عربی‌ و انگلیسی‌ است.

کشور ‌سوریه‌

تمام‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ در سوریه، دولتی‌ هستند. زبان‌ تدریس‌ در این‌ کشور، عربی‌ است و داوطلبان بر اساس‌ نمرات‌ دوره‌ دیپلم‌ به‌ دانشگاه‌ راه‌ پیدا می‌کنند.

کشور ‌لبنان‌

مراکز آموزش‌ عالی‌ در لبنان‌ دولتی‌ و خصوصی‌ هستند که‌ 8 دانشگاه‌ و 12 مؤ‌سسه‌ آموزش‌ عالی‌ را در بر می‌گیرند. زبان‌ تدریس‌ در دانشگاه‌ها، عربی، انگلیسی‌ و فرانسوی‌ است.

‌کشورهای‌ حوزه‌ خلیج‌ فارس‌