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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

وزارت علوم اعلام کرد:

آخرین وضعیت ارزشیابی‌ مدارک‌ دانشگاهی کشورهای عربی/ جدول نامعتبرها

آخرین وضعیت ارزشیابی‌ مدارک‌ دانشگاهی کشورهای عربی/ جدول نامعتبرها

آخرین وضعیت ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه های‌ کشورهای عربی و به همراه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ نامعتبر در این کشورها اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تحصیلات‌ دانشگاهی‌ در کشورهای عربی درهر کشور متفاوت است و در حال حاضر از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 8 دانشگاه از مجموع دانشگاههای کشورهای عربی نامعتبر شناخته شده اند.

کشور مصر

مصر دارای بیشترین تعداد مراکز آموزش عالی در میان کشورهای عربی با 12 دانشگاه‌ دولتی، 4 دانشگاه‌ خصوصی، 57 دانشسرا و 17 دانشکده‌ تخصصی است. شرط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی، داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ با معدل‌ بسیار خوب‌ است. زبان‌ تحصیل‌ در دانشگاه‌های‌ مصر، عربی، انگلیسی‌ و در 2 دانشگاه‌ فرانسوی‌ است.

کشور اردن‌

تحصیلات‌ عالی‌ در دانشگاه‌های‌ دولتی‌ و خصوصی‌ این کشور امکان پذیر است و ‌کلیه‌ دانشگاه‌ها آزمون‌ ورودی‌ برگزار می‌کنند و بر اساس‌ قبولی‌ در آزمون، دانشجو می‌پذیرند. زبان‌ تحصیل‌ در دانشگاه‌های‌ اردن، عربی‌ و انگلیسی‌ است.

کشور ‌سوریه‌

تمام‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ در سوریه، دولتی‌ هستند. زبان‌ تدریس‌ در این‌ کشور، عربی‌ است و داوطلبان بر اساس‌ نمرات‌ دوره‌ دیپلم‌ به‌ دانشگاه‌ راه‌ پیدا می‌کنند.

کشور ‌لبنان‌

مراکز آموزش‌ عالی‌ در لبنان‌ دولتی‌ و خصوصی‌ هستند که‌ 8 دانشگاه‌ و 12 مؤ‌سسه‌ آموزش‌ عالی‌ را در بر می‌گیرند. زبان‌ تدریس‌ در دانشگاه‌ها، عربی، انگلیسی‌ و فرانسوی‌ است.

‌کشورهای‌ حوزه‌ خلیج‌ فارس‌

دانشگاه‌ها در کشورهای‌ حوزه‌ خلیج‌ فارس، بیشتر دولتی‌ هستند و تنها در سال‌های‌ اخیر در امارات‌ متحده‌ عربی، دانشگاه‌های‌ خصوصی‌ ایجاد شده اند.

عراق‌ بعد از جنگ‌ تحمیلی‌ علیه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و جنگ‌ خلیج‌ فارس، با مشکل کاهش کیفیت‌ دانشگاه‌ها در این کشور مواجه شده است.

عربستان‌ سعودی‌ با سرمایه‌ گذاری‌ بسیار، دانشگاههای توسعه یافته ای از جمله دانشگاه‌های‌ شاه‌ عبدالعزیز و نفت‌ و معدن‌ شاه‌ فهد دارد.

دانشگاه قطر در کشور قطر، دانشگاه بحرین‌ در کشور بحرین، دانشگاه کویت‌ در کشور کویت‌ و دانشگاه سلطان‌ قابوس‌ در کشور عمان همگی‌ دولتی‌ هستند. امارات‌ متحده‌ عربی‌ دانشگاهی‌ دولتی‌ به‌ همین‌ نام‌ دارد و دانشگاه‌ علوم‌ اسلامی‌ و عربی‌ در دوبی‌ نیز دولتی‌ است. دانشگاه‌های‌ امریکایی‌ شارجه‌ و عجمان‌ نیز دانشگاههای خصوصی در امارات متحده عربی هستند. 

بر اساس اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران کلیه مدارک صادره از 8 دانشگاهی که در جدول آمده است غیر قابل بررسی و ارزشیابی است.

دانشگاههای نامعتبر

افرادی که مایل به تحصیل در کشورهای عربی هستند، چنانچه نام دانشگاه یا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غیر معتبر) منعکس نشده باشد، باید اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام کنند.

ردیف نام کشور نام دانشگاه توضیحات
1 امارات متحده عربی

Canadian University of Dubai 

چنانچه  شروع به تحصیل بعد از ژانویه 2010 میلادی باشد
2 بحرین
 Gulf University 
 -
3 عراق kurdistan University -
4 نام کشور ذکر نشده است Southern New Hampshire University -
5 سوریه Arab International University -
6 امارات متحده عربی Canterbury University -
7 امارات متحده عربی Dubai Polytechnic University of  Dubai -
8 امارات متحده عربی Heriot Watt University (شعبه امارات) -

 

کد مطلب 1497162

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