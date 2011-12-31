استقلال در اندیشه ششمین قهرمانی است/ شاهین و فیروز در حسرت جام

به گزارش خبرنگار مهر، فینالیستهای بیست و پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور پس از برگزاری دیدارهای نیمه نهایی در عصر جمعه 9 بهمنماه مشخص شدند. در بوشهر، شاهین پس از تساوی در نیمه اول برابر میهمانش مس کرمان توانست در نیمه دوم با گلهای مهدی نوری (67) و ایوان پتروویچ (75) برابر حریف کرمانیاش به پیروزی رسیده و نخستین فینالیست این جام لقب بگیرد. شاگردان فیروز کریمی با این پیروزی کریسمس بلاژویچ را هم خراب کردند!
در تهران، شگفتیساز جام حذفی روز سختی را برای آبیپوشان تهرانی رقم زد اما در نهایت شاگردان مظلومی با تک گل دقیقه 57 حنیف عمرانزاده برابر شهرداری یاسوج پیروز شدند تا همانند تراکتورسازی تبریز و فولادخوزستان مغلوب نماینده استان کهکیلویه و بویراحمد نشوند.
حسرت قهرمانی یا "شش" تایی شدن
استقلال پس از چهار سال بار دیگر به فینال جام حذفی رسید. در فصل 87 - 1386 حریف آبیپوشان در فینال جام حذفی پگاه گیلان بود که در دیدار رفت استقلال را با یک گل شکست داد اما پیروزی 3 بر صفر در بازی برگشت، جام قهرمانی را بالای سر شاگردان قلعهنویی قرار داد. البته آن روز در کنار شیرینی قهرمانی با درگذشت پدر مجتبی جباری همراه شد تا تلخترین قهرمانی استقلال رقم بخورد.
پس از آن قهرمانی آبیپوشان چهار سال در حسرت صعود به فینال جام حذفی قرار داشتند، سال گذشته هم تا یکقدمی فینال پیش آمدند اما شکست در انزلی برابر ملوان باعث شد، آبیپوشان وداع تلخی با این مسابقات داشته باشند، البته امسال قضیه متفاوت است و پرویز مظلومی با نفرات مطرحی که دارد، میخواهد نخستین جام قهرمانی را برای آبیپوشان به ارمغان آورد.
ضمن اینکه در ادوار گذشته این مسابقات استقلال پنج عنوان قهرمانی و سه عنوان نایب قهرمانی بدست آورده است و با کسب جام بیست و پنجم، در قهرمانی جام حذفی "شش" تایی میشود!
اما شاهین، تنها نماینده فوتبال بوشهر است که در این سالها به فینال جام حذفی صعود کرده است. در 25 دوره گذشته این رقابتها تیمی به نام شاهین که نماینده اهواز بود در سال 1367 به فینال صعود کرد که در آن مسابقه برابر ملوان در مجموع دو بازی رفت و برگشت به تساوی 4 بر 4 دست یافت، با توجه به گلزده در خانه حریف به عنوان قهرمانی رسید.
حالا پس از 23 سال از قهرمانی تیم شاهین اهواز، تیم شاهین بوشهر برای نخستین بار به فینال جام حذفی صعود کرده و در اندیشه قهرمانی و آسیایی شدن است، این تیم البته برای قهرمانی تیم پرستاره استقلال را پیش رو دارد. مطمئنا هنوز هیچکس فراموش نکرده که آخرین قهرمانی تیمهای ایرانی در مسابقات آسیایی، مربوط به تیم پاس است که هدایت آن را فیروز کریمی برعهده داشت. حالا پس از سالها این مربی قصد دارد با تیمی از بوشهر رکورد جذاب دیگری را از خود به یادگار گذاشته و طلسم فوتبال شاهین در بدست نیاوردن جام قهرمانی را بشکند.
قهرمانان ادوار گذشته جام حذفی:
فصل 1355: ملوان بندرانزلی (پیروزی 4 بر یک برابر تراکتورسازی تبریز)
فصل 1356: استقلال تهران (پیروزی 2 بر صفر برابر همای تهران)
فصل 1365: ملوان بندرانزلی (پیروزی 2 بر صفر برابر خیبر خرمآباد)
فصل 1366: پرسپولیس تهران (پیروزی یک بر صفر برابر ملوان بندرانزلی)
فصل 1367: شاهین اهواز (برتری برابر ملوان در مجموع دو بازی رفت و برگشت با گل بیشتر زده در خانه حریف)
فصل 1369: ملوان بندرانزلی (پیروزی 6 بر 5 در ضربات پنالتی برابر استقلال تهران)
فصل 1370: پرسپولیس تهران (پیروزی 2 بر یک برابر ملوان بندرانزلی)
فصل 1372: سایپای تهران (برتری برابر جنوب اهواز در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با گل بیشتر زده در خانه حریف)
فصل 1373: بهمن تهران (پیروزی 2 بر یک برابر تراکتورسازی تبریز در مجموع دو دیدار رفت و برگشت)
فصل 1374: استقلال تهران (پیروزی 5 بر یک برابر برق شیراز در مجموع دو دیدار رفت و برگشت)
فصل 1375: برق شیراز (پیروزی 3 بر صفر در ضربات پنالتی برابر بهمن تهران)
فصل 1377: پرسپولیس تهران (پیروزی 2 بر یک برابر استقلال تهران)
فصل 1378: استقلال تهران (پیروزی 3 بر یک برابر بهمن تهران)
فصل 1379: فجرسپاسی شیراز (پیروزی 3 بر یک برابر ذوب آهن اصفهان در مجموع دو دیدار رفت و برگشت)
فصل 81 - 1380: استقلال تهران (پیروزی 4 بر 3 برابر فجرسپاسی شیراز در مجموع دو دیدار رفت و برگشت)
فصل 82 - 1381: ذوبآهن (برتری 6 بر 5 در ضربات پنالتی برابر فجرسپاسی پس از تساوی در دو دیدار رفت و برگشت)
فصل 83 - 1382: سپاهان اصفهان (پیروزی 5 بر 2 در مجموع دو دیدار رفت و برگشت برابر استقلال تهران)
فصل 84 - 1383: صباباتری (پیروزی 4 بر 2 در ضربات پنالتی برابر ابومسلم پس از تساوی در دو دیدار رفت و برگشت)
فصل 85 - 1384: سپاهان (برتری 4 بر 2 در ضربات پنالتی برابر پرسپولیس پس از تساوی در دو بازی رفت و برگشت)
فصل 86 - 1385: سپاهان اصفهان (پیروزی 4 بر صفر مقابل صباباتری در مجموع دو دیدار رفت و برگشت)
فصل 87 - 1386: استقلال تهران (پیروزی 3 بر یک برابر پگاه گیلان در مجموع دو دیدار رفت و برگشت)
فصل 88 - 1387: ذوبآهن اصفهان (پیروزی 5 بر 2 برابر راهآهن تهران در مجموع دو دیدار رفت و برگشت)
فصل 89 - 1388: پرسپولیس تهران (پیروزی 4 بر یک برابر گسترش فولاد تبریز در مجموع دو دیدار رفت و برگشت)
فصل 90 - 1389: پرسپولیس تهران (پیروزی 4 بر 3 برابر ملوان بندرانزلی در مجموع دو دیدار رفت و برگشت)
