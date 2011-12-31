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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۰

فخر موحدی:

90 درصد گیاهان دارویی در گلستان قابل کشت هستند

90 درصد گیاهان دارویی در گلستان قابل کشت هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: براساس تحقیقات انجام شده، بیش از 90 درصد گونه های گیاهان دارویی در استان قابلیت کشت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی صبح شنبه در جمع مسئولان استان افزود: واحدهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی متأثر از یارانه های مصرف انرژی نیستند از این رو با چالش جدی در خصوص ایجاد توازن بین هزینه ها و درآمد مواجه اند.

وی اظهار داشت: از سویی دیگر قیمت مواد اولیه شیمایی نظیر الکل نیز تأثیر زیادی در افزایش قیمت محصولات تولید شده دارد که در امر بازاریابی نیز اثرات سوء آن مشخص می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان تأکید کرد: باید تلاش کرد که خلاءهایی که بین تولید و فروش محصولات وجود دارد به نحو مطلوبی مدیریت شود.

وی اذعان داشت: با توجه به تحقیقاتی که در استان درخصوص گیاهان دارویی انجام شده بیش از 90 درصد انواع این گیاهان در استان قابل کشت است و می تواند در صنایع بهداشتی و آرایشی و غذایی مورد استفاده قرار بگیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان عنوان کرد: گیاهانی مثل رزماری، آویشن، اکالیپتوس و گل محمدی و ... برای اسانس و تهیه عصاره کاربرد دارند.

وی اضافه کرد: این فرآورده های گیاهی به صورت خشک و یا عضاه مایع نیز تولید و به بازارها عرضه می شود.

کد مطلب 1497166

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