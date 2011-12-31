عایشه قذافی درخواست پناهندگی به اسرائیل را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، "نیک کافمن" وکیل اسرائیلی عایشه قذافی دختر معمر قذافی خبر درخواست پناهندگی سیاسی وی به رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد.

شبکه 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرده بود عایشه قذافی به دلیل ترس از محاکمه وی توسط مقامات دولت جدید لیبی خواهان پناهندگی سیاسی به فلسطین اشغالی است.

بر اساس این گزارش، عایشه قذافی به اطلاع دوستان خود در اروپا رسانده بود که فقط در اسرائیل احساس امنیت می کند و آرزو دارد در آنجا زندگی کند. عایشه قذافی هم اکنون به همراه خانواده خود در الجزایر بسر می برد.