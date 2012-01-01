رئیس جمهور نوروز به تاجیکستان سفر می کند

علی اصغر شعر دوست در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: در پی ثبت جهانی نوروز دو سال متوالی مراسم مربوط به آن در ایران برگزار شد ولی بنا بر مصوبه سال گذشته کشورهایی که آئین نوروز را دارند مقرر شد مراسم نوروز امسال در تاجیکستان برگزار شود.

وی ادامه داد: در مراسم نوروز سال 1391 رئیس جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مسئولین ، ادبا ، شعرا و اهالی فرهنگ کشورمان حضور خواهند داشت.

سفیر کشورمان در تاجیکستان همچنین به برنامه های جانبی رئیس جمهور کشورمان در این سفر اشاره کرد و گفت: در این سفر محمود احمدی نژاد علاوه بر مراسم نوروز برخی پروژه های ایرانی در تاجیکستان را نیز افتتاح خواهد کرد.

وی یکی از مهمترین پروژه های ایرانی در تاجیکستان را خانه ایران اعلام کرد که توسط رئیس جمهور در ایام نوروز افتتاح می شود و گفت: این مکان در مرکز شهر دوشنبه احداث شده و دارای سالن های نمایش بزرگ برای عرضه آثار فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی است.

شعر دوست افزود: خانه ایران در تاجیکستان دارای جلوه هایی از آداب و رسوم استان های مختلف کشورمان است و سنگ بنای آن نیز در سفر سال گذشته رئیس جمهور کشورمان به دوشنبه گذاشته شده است.