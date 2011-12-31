تحول در درمان ضایعات پوستی با استفاده از لیزر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران جزایری متخصص پوست در حاشیه ششمین کنگره انجمن پزشکی لیزری ایران گفت: لیزرهای فراکشنال یک تحول عظیم و جدید در درمان چین و چروکهای پوستی، پیری پوست، اسکارها، جوش گاههای ناشی از آکنه سوختگی و آبله مرغان هستند.

وی افزود: این لیزرها به این دلیل داران کاربردهای فراوان هستند زیرا بیمار کمتر دچار عوارض پس از درمان می شود و دوران نقاهت کمی را طی می کند.

این متخصص پوست تصریح کرد:این ایزرها احتیاج به تکرار در چند جلسه دارند و دارای کاربردهای فراوانی که دارند امروزه مورد استقبال زیادی قرار گرفته است. همچنین در بعضی از ضایعات خوش خیم در لکه های پوستی هم مورد درمان قرار می گیرد.

جزایری در ادامه تاکید کرد: مهمترین ویژگی و نقطه قوت این نوع لیزر در این است که در پوستهای تیره تاثیرات قابل مقایسه با لیزرهای متعارف و قدیمی بدون اینکه بیمار دوره نقاهت خیلی طولانی را طی کند دارد.