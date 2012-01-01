مقابل گیتی پسند بدشانس بودیم/ گسترش فولاد تنها تیم بومی لیگ برتر است

شهرام شریف زاده با اشاره به بازی اخیر گسترش فولاد تبریز برابر تیم گیتی پسند اصفهان اظهار داشت: در هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال کشور، بازی سختی برابر تیم بالای جدولی گیتی پسند اصفهان داشتیم اما با این وجود، در بیشتر لحظات بازی توپ و میدان در اختیار تیم ما بود و حملات زیادی نیز به سمت دروازه حریف داشتیم.

وی افزود: در این بازی تیم گیتی پسند خوش شانس بود که دروازه اش بسته ماند و البته دروازه بان این تیم هم درخشش فوق العاده ای داشت و در سوی مقابل، گلی که ما دریافت کردیم، از روی بدشانسی بود.

شریف زاده با اشاره به اینکه تیم گسترش فولاد حداقل باید یک امتیاز از مصاف با تیم گیتی پسند می گرفت، تصریح کرد: در این بازی تاکتیک بسیار خوبی از سوی آقای سهرابی سرمربی تیم ما اتخاذ شده بود و ما توانستیم با تفکرات ایشان، حریف صدرنشین خود را در اصفهان و مقابل دیدگان تماشاگرانش زمین گیر کنیم.

وی به تلاش خود برای برآورده کردن انتظارات کادر فنی تیم گسترش فولاد اشاره کرد و گفت: در هر بازی که من در ترکیب تیمم به میدان می روم، تلاش می کنم که طوری بازی کنم تا انتظارات کادرفنی و هواداران را برآورده کنم و از این به بعد هم تمام توان خود را برای موفقیت تیم به کار خواهم گرفت.

بازیکن 25 ساله تبریزی تیم فوتسال گسترش فولاد با بیان اینکه این تیم متشکل از بازیکنان بومی است، یادآور شد: تیم ما جزو معدود تیم های لیگ برتر فوتسال کشور هست که تقریبا همه بازیکنان آن را نفرات بومی تشکیل می دهند و این نشان دهنده توجه مسئولان باشگاه و کادر فنی تیم به نیروهای بومی است و از سویی بازیکنان تبریزی ثابت می کنند که به لحاظ هوش و تکنیک در سطح خوبی قرار دارند و به همین خاطر می توانند در تیمی مثل گسترش فولاد بازی کنند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به کسب مقامی شایسته برای فوتسال آذربایجان شرقی در لیگ برتر، گفت: با توجه به تمرینات خوبی که انجام می دهیم و تاکتیکهای موثری که آقای سهرابی در تمرینات تیم به ما می گوید، تیم ما با نشاط و آمادگی خوبی روانه مسابقات می شود و من امیدوارم با حمایت مسئولان باشگاه، درایت کادر فنی، تشویق هواداران و تلاش بازیکنان، تیم گسترش فولاد بتواند در پایان فصل در یکی از رده های بالایی جدول قرار گیرد.

شریف زاده در خصوص وضعیت قرارداد خود با باشگاه گسترش فولاد تبریز، اظهار داشت: قرارداد من امسال به پایان می رسد اما به خاطر اینکه فوتسال بازی کردنم را مدیون باشگاه گسترش فولاد و حمایت های شخص آقای سهرابی می دانم، بعید می بینم که به تیم دیگری بپیوندم و چنانچه باشگاه من را بخواهد، حتما قراردادم را تمدید خواهم کرد.

وی که در رده های سنی جوانان، امید و بزرگسالان پیراهن تیم ملی را به تن کرده است در خاتمه یادآور شد: مربیان زیادی در چند سال گذشته برایم زحمت کشیده اند و من ضمن تشکر از آنها، امیدوارم که همچنان برای تیم ملی بازی کرده و به همراه این تیم برای کشورم افتخارآفرینی کنم.