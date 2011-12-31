معمای باران پرندگان فیلم هیچکاک حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم اسطوره ای "پرندگان" (1963) اثر آلفرد هیچکاک درحقیقت اقتباس از داستانی با همین نام اثر "دافنه دو موریه" است که کنجکاوی خود را نسبت به مرگ عجیب پرندگان در تابستان 1961 در کالیفرنیا نشان می دهد.

داستان فیلم، در خلیج بودگا در کالیفرنیا رخ می دهد. در این منطقه به طور ناگهانی و به دلایل غیرقابل توضیحی، گروهی از پرندگان سیاه به ساکنان شهر حمله می کنند و می میرند.

اکنون گروهی از دانشمندان به سرپرستی "سیبل بارگو" از دانشگاه ایالتی لوئیزیانا اظهار داشتند که پاسخی برای این معما یافته اند.

به گفته این محققان، پرندگان مرده با پلانکتونهای سمی مسموم شده بوده اند. این فرضیه در ادامه بررسیهایی که بر روی محتوای معده بعضی از پرندگان دریایی پدیده 1961 انجام شد به دست آمد.

باران پرندگان مرده ژانویه 2011 در سوئد

این دانشمندان نوعی جلبک قرمز سمی را بر روی سه چهارم پلانکتونهایی پیدا کردند که این پرندگان خورده بودند.

به گفته این محققان، آسیبهایی که در اثر مصرف این جلبک قرمز به سیستم عصبی این پرندگان وارد آمده بود موجب یک سری حملات تشنج، اختلال در جهت یابی و مرگ شده است.

این دانشمندان معتقدند که علت مسمومیت این جلبک به دلیل دفع بعضی از تاسیسات بیولوژیکی بوده که در آن دوره در کالیفرنیا اتفاق افتاده است.

واقعه کالیفرنیا تنها مورد از این نوع نیست. به طوریکه سال گذشته در چنین روزهایی چندین مورد باران پرندگان مرده در آمریکا و اروپا گزارش شد.

به گزارش وایرد، به طوریکه در ژانویه 2011 "راندال سرونی"، استاد جغرافی دانشگاه دولتی آریزونا تحقیقاتی را در این زمینه انجام داد.

به گفته این جغرافیدان، اولین مورد این حوادث در جولای 1896 در فلوریدا رخ داد. در آن سال، غازهای وحشی و سایر پرندگان از آسمان به روی خیابانها فرود می افتادند.

همچنین در مارس 1904 در مینه سوتا و در فوریه 2004 در دهکده چینی سانگوگیان نیز باران پرندگان مرده رخ داد.

احتمالاً قابل توجه ترین این وقایع، باران هزاران پرنده ای بود که در سپتامبر 1948 به ساختمان تاریخی "امپایر استیت" نیویورک برخورد کردند.

به گزارش مهر، یکسال قبل در واپسین روزهای سال 2010 در یک شهر کوچک به نام "بیب" در آرکانزاس آمریکا پرندگان سیاه به طور غیرقابل توضیحی مردند و همچون بارانی بر سر شهروندان این شهر کوچک فرو ریختند.

باران پرندگان مرده اواخر دسامبر 2010 در آرکانزاس

در خصوص علت این پدیده، بعضی از دانشمندان این فرضیه را مطرح کردند که این پرندگان از یک بارش شدید تگرگ آسیب دیده اند و برخی دیگر معتقد بودند که این پرندگان در میان نمایشهای آتش بازی گیر افتاده و مرده اند.

اما این ماجرا در نخستین روزهای 2011 این قتل عام پرندگان پس از آرکانزاس به لوئیزیانا و کنتاکی رسید و حتی یک مورد قتل عام 100 هزار ماهی در آرکانزاس نیز ثبت شد.

در ادامه این پدیده اسرارآمیز، پس از آمریکا، در کشور اسکاندیناوی سوئد و همچنین شهر "فائنتزا" در ایتالیا نیز باران پرندگان مرده مشاهده شد.

در آن زمان سایت خبری Treehugger در خصوص سایر مرگهای اسرارآمیز حیوانات در سایر نقاط دنیا گزارش داد که علاوه بر حدود 5 هزار پرنده سیاه و 100 هزار ماهی در آرکانزانس، هزاران پرنده مرده در لوئیزیانا و کنتاکی و حدود 100 کلاغ در سوئد، تاکنون دو میلیون ماهی در خلیج "چزاپیک" آمریکا، 100 تن ماهی در سواحل برزیل و 40 هزار خرچنگ در انگلیس نیز به طرز اسرارآمیزی مرده اند.

هرچند هنوز علت این قتل عاملهای اخیر مشخص نشده اما حداقل علت یکی از این اسرار که نیم قرن قبل رخ داده است، فاش شد.