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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۷:۱۹

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: تواضع داشتن صفتی انسانی است که چنانچه به غرور آلوده و یا مغلوب غرور شود، به دامی تبدیل خواهد شد که انسان را از همه خوبیها دور و به ورطه تنهایی و سقوط هدایت می‌کند.

آیه روز:

أَوَ لَمْ یَرَوْاْ إِلَى مَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَیْءٍ یَتَفَیَّأُ ظِلاَلُهُ عَنِ الْیَمِینِ وَالْشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِلّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ.

آیا به چیزهایى که خدا آفریده است ننگریسته‏اند که [چگونه] سایه‏هایشان از راست و [از جوانب] چپ مى‏گردد و براى خدا در حال فروتنى سر بر خاک مى‏سایند.

سوره نحل، آیه 48

حدیث امروز:

امام صادق(ع)

إِنَّ فِى السَّماءِ مَلَکَینِ مُوَکَّلَینِ بِالعِبادِ، فَمَن تَواضَعَ لِلّهِ رَفَعاهُ وَمَن تَکَبَّرَ وَضَعاهُ.

در آسمان دو فرشته بر بندگان گماشته شده اند پس هر کس براى خدا تواضع کند، او را بالا برند و هر کس تکبر ورزد او را پَست گردانند.

کافى، ج2، ص122، ح2

کد مطلب 1497176

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