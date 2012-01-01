آیه روز:
أَوَ لَمْ یَرَوْاْ إِلَى مَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَیْءٍ یَتَفَیَّأُ ظِلاَلُهُ عَنِ الْیَمِینِ وَالْشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِلّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ.
آیا به چیزهایى که خدا آفریده است ننگریستهاند که [چگونه] سایههایشان از راست و [از جوانب] چپ مىگردد و براى خدا در حال فروتنى سر بر خاک مىسایند.
سوره نحل، آیه 48
حدیث امروز:
امام صادق(ع)
إِنَّ فِى السَّماءِ مَلَکَینِ مُوَکَّلَینِ بِالعِبادِ، فَمَن تَواضَعَ لِلّهِ رَفَعاهُ وَمَن تَکَبَّرَ وَضَعاهُ.
در آسمان دو فرشته بر بندگان گماشته شده اند پس هر کس براى خدا تواضع کند، او را بالا برند و هر کس تکبر ورزد او را پَست گردانند.
کافى، ج2، ص122، ح2
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